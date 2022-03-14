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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: обзор матча 14 марта 2022
Кристал Пэлас
14.03.2022, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Желтая карточка
О. Эдуард
90'
Желтая карточка
К. Галлахер
83'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
65'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
65'
54'
Желтая карточка
Д. Грилиш
Желтая карточка
Ш. Куяте
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
27
Джеффри Шлупп
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
8
Куяте
8
Галлахер
10
Заа
17
Олисе
27
Шлупп
14
Матета
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
26
Марез
26
Де Брюйне
10
Грилиш
47
Фоден
20
Силва
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
31
Реми Мэттьюз
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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