2 мая на стадионе «Гани Муратбаев» в Кызылорде состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайсар» примет «Жетысу». Встреча команд с разной турнирной динамикой: хозяева пытаются прервать затяжную серию без побед, а гости находятся в отличной форме.
«Кайсар»
Кызылординцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Окжетпесом» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении 15 последних матчей Премьер-лиги. Команда пропускает в трeх последних турах, но демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Адилет Кенесбек с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайсар» играет вничью в трeх последних очных матчах против «Жетысу».
«Жетысу»
Талдыкорганцы подходят к матчу в отличной форме и одержали три победы подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Жетысу» забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Гости не проигрывают в 5 последних выездных матчах против «Кайсара».
Факты о командах
«Кайсар»
- Не может выиграть в 15 последних матчах Премьер-лиги
- Пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Жетысу»
- Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Жетысу»
«Жетысу»
- Победа в 3 последних матчах во всех турнирах
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
- Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах против «Кайсара»
- Забивает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Кайсар» – «Жетысу»
«Жетысу» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне и не проигрывает в 5 последних гостевых матчах против «Кайсара». Хозяева не могут победить 15 туров подряд. Ожидаем, что гости как минимум не уступят.
Рекомендованные ставки
- Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.55
- Победа «Жетысу» с форой (0)