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«Кайсар» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.55

01 мая 2026 9:42
Кайсар - Жетысу
02 мая 2026, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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1.55
Тотал матча меньше 2.5
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2 мая на стадионе «Гани Муратбаев» в Кызылорде состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайсар» примет «Жетысу». Встреча команд с разной турнирной динамикой: хозяева пытаются прервать затяжную серию без побед, а гости находятся в отличной форме.

«Кайсар»

Кызылординцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Окжетпесом» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении 15 последних матчей Премьер-лиги. Команда пропускает в трeх последних турах, но демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Адилет Кенесбек с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайсар» играет вничью в трeх последних очных матчах против «Жетысу».

«Жетысу»

Талдыкорганцы подходят к матчу в отличной форме и одержали три победы подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Жетысу» забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Гости не проигрывают в 5 последних выездных матчах против «Кайсара».

Факты о командах

«Кайсар»

  • Не может выиграть в 15 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Жетысу»
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Жетысу»

«Жетысу»

  • Победа в 3 последних матчах во всех турнирах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах против «Кайсара»
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Жетысу»

«Жетысу» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне и не проигрывает в 5 последних гостевых матчах против «Кайсара». Хозяева не могут победить 15 туров подряд. Ожидаем, что гости как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Победа «Жетысу» с форой (0)

1.55
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кайсар
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