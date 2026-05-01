2 мая на стадионе «Гани Муратбаев» в Кызылорде состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайсар» примет «Жетысу». Встреча команд с разной турнирной динамикой: хозяева пытаются прервать затяжную серию без побед, а гости находятся в отличной форме.

«Кайсар»

Кызылординцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Окжетпесом» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении 15 последних матчей Премьер-лиги. Команда пропускает в трeх последних турах, но демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Адилет Кенесбек с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайсар» играет вничью в трeх последних очных матчах против «Жетысу».

«Жетысу»

Талдыкорганцы подходят к матчу в отличной форме и одержали три победы подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Жетысу» забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Гости не проигрывают в 5 последних выездных матчах против «Кайсара».

Факты о командах

«Кайсар»

Не может выиграть в 15 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Жетысу»

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Жетысу»

«Жетысу»

Победа в 3 последних матчах во всех турнирах

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах против «Кайсара»

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Жетысу»

«Жетысу» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне и не проигрывает в 5 последних гостевых матчах против «Кайсара». Хозяева не могут победить 15 туров подряд. Ожидаем, что гости как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки