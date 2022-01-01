Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Жетысу
Состав
€ 3 млн
Жетысу - состав команды
Талдыкорган
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Жетысу
Сайт:
http://www.fc-zhetisu.kz
Тренер:
Кайрат Нурдаулетов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
78
Кавлинов Денис
Вра
31
€ 0.15 млн
22
Подымский Данил
Вра
28
€ 0.05 млн
88
Сикач Степан
Вра
38
€ 0.025 млн
1
Егоров Артур
Вра
20
-
3
Луна Диего
Защ
26
€ 0.5 млн
23
Балтабеков Асхат
Защ
32
€ 0.25 млн
4
Кашкен Динмухаммед
Защ
26
€ 0.2 млн
15
Пайович Йован
Защ
30
€ 0.15 млн
5
Орынбасар Рауан
Защ
28
€ 0.125 млн
2
Аслан Рафкат
Защ
32
€ 0.1 млн
30
Ертис Султан
Защ
17
-
10
Мосиашвили Цотне
Пол
31
€ 0.2 млн
8
Адахаджиев Адам
Пол
27
€ 0.175 млн
11
Добай Адильхан
Пол
24
€ 0.15 млн
17
Есимбеков Давид
Пол
22
€ 0.15 млн
9
Фофана Сайду
Пол
28
€ 0.1 млн
7
Мужиков Серикжан
Пол
37
€ 0.1 млн
11
Чочиев Алан
Пол
35
€ 0.075 млн
21
Жакипбаев Мади
Пол
26
€ 0.075 млн
19
Ковачевич Младен
Пол
23
€ 0.01 млн
18
Швырев Вячеслав
Нап
25
€ 0.15 млн
90
Йованович Страхиня
Нап
27
€ 0.15 млн
95
Буя Турай Мохамед
Нап
31
€ 0.125 млн
27
Зиванович Марко
Нап
23
€ 0.1 млн
77
Ануарбеков Нурбол
Нап
28
€ 0.1 млн
9
Абзалов Шохан
Нап
33
€ 0.075 млн
17
Нурбол Нурберген
Нап
25
€ 0.05 млн
8
Айманов Ален
Нап
24
-
20
Chingiz Anuarbek
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 9
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+