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«Алтай» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 3.25

19 июня 2026 10:20
Алтай - Жетысу
20 июн. 2026, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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3.25
Ничья
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20 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Алтай» и «Жетысу».

«Алтай»

Усть-каменогорский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице (9 очков после 13 туров). Команда переживает кризис: не может выиграть в трeх последних матчах и пропускает в четырeх подряд. Домашняя форма также оставляет желать лучшего: «Алтай» не побеждает в семи последних матчах на своeм поле. В атаке хозяева действуют скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре последовало поражение от «Актобе» (0:2). Гости уступают хозяевам в классе.

«Жетысу»

Талдыкорганский клуб располагается на 11-м месте (14 очков). Команда также находится в кризисной форме: не может выиграть в семи последних матчах, пропускает в шести из восьми последних. В атаке гости действуют средне – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Окжетпесом» (2:2). Гости умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.

Факты о командах

«Алтай»

  • 15-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Шмидт (2)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено
  • 3 матча без побед
  • 7 домашних матчей без побед
  • Пропускают в 5 последних матчах

«Жетысу»

  • 11-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Нурбол Ануарбеков (4)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено
  • 7 матчей без побед
  • Пропускают в 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Алтай» – «Жетысу»

Встречаются две кризисные команды, которые не могут победить уже несколько матчей. «Алтай» дома играет крайне слабо, а «Жетысу» регулярно пропускает. Обе команды испытывают проблемы в атаке, поэтому матч вряд ли будет богат на голы. Скорее всего, исход встречи решится одним голом, а ничья выглядит наиболее вероятным вариантом. При этом гости чуть предпочтительнее за счeт более высокой позиции в таблице.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.25
  • Тотал голов меньше 2.5

3.25
Ничья
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Алтай
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