20 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Алтай» и «Жетысу».

«Алтай»

Усть-каменогорский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице (9 очков после 13 туров). Команда переживает кризис: не может выиграть в трeх последних матчах и пропускает в четырeх подряд. Домашняя форма также оставляет желать лучшего: «Алтай» не побеждает в семи последних матчах на своeм поле. В атаке хозяева действуют скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре последовало поражение от «Актобе» (0:2). Гости уступают хозяевам в классе.

«Жетысу»

Талдыкорганский клуб располагается на 11-м месте (14 очков). Команда также находится в кризисной форме: не может выиграть в семи последних матчах, пропускает в шести из восьми последних. В атаке гости действуют средне – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Окжетпесом» (2:2). Гости умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.

Факты о командах

«Алтай»

15-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Шмидт (2)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено

3 матча без побед

7 домашних матчей без побед

Пропускают в 5 последних матчах

«Жетысу»

11-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Нурбол Ануарбеков (4)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено

7 матчей без побед

Пропускают в 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Алтай» – «Жетысу»

Встречаются две кризисные команды, которые не могут победить уже несколько матчей. «Алтай» дома играет крайне слабо, а «Жетысу» регулярно пропускает. Обе команды испытывают проблемы в атаке, поэтому матч вряд ли будет богат на голы. Скорее всего, исход встречи решится одним голом, а ничья выглядит наиболее вероятным вариантом. При этом гости чуть предпочтительнее за счeт более высокой позиции в таблице.

Рекомендованные ставки