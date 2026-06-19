20 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Алтай» и «Жетысу».
«Алтай»
Усть-каменогорский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице (9 очков после 13 туров). Команда переживает кризис: не может выиграть в трeх последних матчах и пропускает в четырeх подряд. Домашняя форма также оставляет желать лучшего: «Алтай» не побеждает в семи последних матчах на своeм поле. В атаке хозяева действуют скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре последовало поражение от «Актобе» (0:2). Гости уступают хозяевам в классе.
«Жетысу»
Талдыкорганский клуб располагается на 11-м месте (14 очков). Команда также находится в кризисной форме: не может выиграть в семи последних матчах, пропускает в шести из восьми последних. В атаке гости действуют средне – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Окжетпесом» (2:2). Гости умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.
Факты о командах
«Алтай»
- 15-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Шмидт (2)
- За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено
- 3 матча без побед
- 7 домашних матчей без побед
- Пропускают в 5 последних матчах
«Жетысу»
- 11-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Нурбол Ануарбеков (4)
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено
- 7 матчей без побед
- Пропускают в 6 из 8 матчей
Прогноз на матч «Алтай» – «Жетысу»
Встречаются две кризисные команды, которые не могут победить уже несколько матчей. «Алтай» дома играет крайне слабо, а «Жетысу» регулярно пропускает. Обе команды испытывают проблемы в атаке, поэтому матч вряд ли будет богат на голы. Скорее всего, исход встречи решится одним голом, а ничья выглядит наиболее вероятным вариантом. При этом гости чуть предпочтительнее за счeт более высокой позиции в таблице.
Рекомендованные ставки
- Ничья – коэффициент 3.25
- Тотал голов меньше 2.5