25.07.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
4-3-3
88
Сикач
23
Балтабеков
15
Пайович
3
Луна
4
Кашкен
10
Мосиашвили
8
11
Добай
90
Йованович
7
Мужиков
9
Абзалов
3-1-3-1-2
1
Челядник
71
Соколенко
26
Керимжанов
28
Урошевич
55
Нойок
27
88
Перцух
8
Макаренко
7
Мульдинов
99
Бойгре
77
Латифи
9
Абзалов
20
20
9
Абзалов
8
Макаренко
10
Бьярталид
10
Бьярталид
8
Макаренко
88
Перцух
13
Баокен
13
Баокен
88
Перцух
77
Латифи
79
Валгушев
79
Валгушев
77
Латифи
7
Мульдинов
11
Черединов
11
Черединов
7
Мульдинов
Остались в запасе
Жетысу
Кызыл-Жар
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Жетысу - Кызыл-Жар
4
1
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Кызыл-Жара», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»