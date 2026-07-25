Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Жетысу» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Жетысу» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 14:50
Жетысу
25.07.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Кызыл-Жар
57' А. Нойок 82' С. Баокен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
88
Степан Сикач
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
8
Adam Adakhajiev
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
27
N. Gubarev
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
77
Лиридон Латифи
ЛФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Кызыл-Жар
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Димаш Серикулы
РФ
4-3-3
88
Сикач
23
Балтабеков
15
Пайович
3
Луна
4
Кашкен
10
Мосиашвили
8
11
Добай
90
Йованович
7
Мужиков
9
Абзалов
3-1-3-1-2
1
Челядник
71
Соколенко
26
Керимжанов
28
Урошевич
55
Нойок
27
88
Перцух
8
Макаренко
7
Мульдинов
99
Бойгре
77
Латифи
9
Абзалов
20
20
9
Абзалов
8
Макаренко
10
Бьярталид
10
Бьярталид
8
Макаренко
88
Перцух
13
Баокен
13
Баокен
88
Перцух
77
Латифи
79
Валгушев
79
Валгушев
77
Латифи
7
Мульдинов
11
Черединов
11
Черединов
7
Мульдинов
Остались в запасе
Жетысу
Кызыл-Жар
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
14
A. Serikbay
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Жетысу - Кызыл-Жар
4
1
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Кызыл-Жара», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу»«Кызыл-Жар»

«Жетысу» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Жетысу
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+