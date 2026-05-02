02.05.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
2-3-3-2
1
Салайдин
93
Аскаров
3
Толегенов
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
96
Абикен
96
Мухаммед
24
Чучкич
7
Тажибай
14
Джонс
19
Серикулы
4-2-3-1
88
Сикач
4
Кашкен
15
Пайович
5
Орынбасар
23
Балтабеков
11
Добай
10
Мосиашвили
90
Йованович
7
Мужиков
9
Абзалов
77
Ануарбеков
19
Серикулы
12
Совет
12
Совет
19
Серикулы
6
Калдыбеков
42
42
6
Калдыбеков
14
Джонс
18
Рустемулы
18
Рустемулы
14
Джонс
96
Мухаммед
70
Эзекиель
70
Эзекиель
96
Мухаммед
88
Сикач
22
Подымский
22
Подымский
88
Сикач
10
Мосиашвили
8
Адахаджиев
8
Адахаджиев
10
Мосиашвили
90
Йованович
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
90
Йованович
27
Зиванович
27
Зиванович
9
Абзалов
15
Биркурманов
15
Биркурманов
9
Абзалов
Остались в запасе
Кайсар
Жетысу
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Артур Егоров
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кайсар - Жетысу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жетысу», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»