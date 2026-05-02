Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 15:50
Кайсар
02.05.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Жетысу
45+3' А. Мухаммед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
93
Султан Аскаров
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
14
Томас Джонс
РФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Жетысу
88
Степан Сикач
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кайсар
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
42
Miqueias
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Жетысу
22
Данил Подымский
ВР
1
Артур Егоров
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
27
Марко Зиванович
ЦФ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
2-3-3-2
1
Салайдин
93
Аскаров
3
Толегенов
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
96
Абикен
96
Мухаммед
24
Чучкич
7
Тажибай
14
Джонс
19
Серикулы
4-2-3-1
88
Сикач
4
Кашкен
15
Пайович
5
Орынбасар
23
Балтабеков
11
Добай
10
Мосиашвили
90
Йованович
7
Мужиков
9
Абзалов
77
Ануарбеков
19
Серикулы
12
Совет
12
Совет
19
Серикулы
6
Калдыбеков
42
42
6
Калдыбеков
14
Джонс
18
Рустемулы
18
Рустемулы
14
Джонс
96
Мухаммед
70
Эзекиель
70
Эзекиель
96
Мухаммед
88
Сикач
22
Подымский
22
Подымский
88
Сикач
10
Мосиашвили
8
Адахаджиев
8
Адахаджиев
10
Мосиашвили
90
Йованович
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
90
Йованович
27
Зиванович
27
Зиванович
9
Абзалов
15
Биркурманов
15
Биркурманов
9
Абзалов
Остались в запасе
Кайсар
Жетысу
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Артур Егоров
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
40
Адам Ковач
ВР
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
23
Муслим Жумат
ЛВ
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кайсар - Жетысу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жетысу», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Жетысу»

«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кайсар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
2
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
3
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+