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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Кызыл-Жар
Жетысу - Кызыл-Жар: обзор матча 19 мая 2024
Жетысу
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Кызыл-Жар
Желтая карточка
А. Балтабеков
90'
+1
Замена
Д. Караман
️️️️
С. Мужиков
86'
84'
Пенальти не реализован!
Е. Березкин
Вторая желтая
Ц. Мосиашвили
83'
78'
Желтая карточка
Р. Сабино
Вторая желтая
В. Брага
75'
73'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
Р. Бригидо
73'
Замена
Б. Смилянич
️️️️
А. Щебетун
73'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
Ш. Абзалов
Замена
А. Шрамченко
️️️️
Д. Усенов
71'
66'
Желтая карточка
У. Жаксыбаев
66'
Замена
Р. Сабино
️️️️
И. Бугридзе
Желтая карточка
Ц. Мосиашвили
64'
63'
Желтая карточка
Б. Ван Ден Богарт
Замена
М. Чиканчи
️️️️
А. Жумабек
46'
Желтая карточка
В. Брага
42'
37'
Желтая карточка
З. Нижич
36'
Желтая карточка
И. Бугридзе
Замена
Р. Орынбасар
️️️️
Чарльстон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
28
Брайан Ван Ден Богарт
ЛЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
20
Ираклий Бугридзе
ПВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
18
Динмухамед Караман
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
5
Рафаэл Сабино
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
77
Никола Богдановски
ПВ
9
Борис Смилянич
ЦФ
4-4-1-1
45
Сиукаев
23
Балтабеков
3
Даиров
4
Чадунели
3
Чарльстон
47
Усенов
16
Брага
10
Мосиашвили
11
Добай
7
Мужиков
9
Жумабек
3-2-3-2
1
Бабаханов
8
Жаксыбаев
23
Нижич
28
Ван Ден Богарт
27
Березкин
10
Бушман
20
Бугридзе
10
Имнадзе
91
Бригидо
25
Щебетун
9
Абзалов
3
Чарльстон
5
Орынбасар
5
Орынбасар
3
Чарльстон
47
Усенов
8
Шрамченко
8
Шрамченко
47
Усенов
7
Мужиков
18
Караман
18
Караман
7
Мужиков
9
Жумабек
23
Чиканчи
23
Чиканчи
9
Жумабек
20
Бугридзе
5
Сабино
5
Сабино
20
Бугридзе
91
Бригидо
7
Мульдинов
7
Мульдинов
91
Бригидо
9
Абзалов
77
Богдановски
77
Богдановски
9
Абзалов
25
Щебетун
9
Смилянич
9
Смилянич
25
Щебетун
Остались в запасе
Жетысу
Кызыл-Жар
12
Орест Костик
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Жетысу - Кызыл-Жар
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
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