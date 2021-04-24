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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Жетысу
Кызыл-Жар - Жетысу: обзор матча 24 апреля 2021
Кызыл-Жар
24.04.2021, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Жетысу
20'
В. Каршакевич
44'
А. Касым
80'
D. Alves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Жетысу
Замена
️️️️
Ю. Бушман
85'
ГОЛ! 3:0!
D. Alves
80'
71'
Замена
Н. Нурбол
️️️️
G. Enache
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
Э. Батырканов
63'
Замена
М. Драченко
️️️️
П. Подио
63'
46'
Замена
A. Dzhanuzakov
️️️️
А. Дмитриев
46'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
D. Kalybayev
ГОЛ! 2:0!
А. Касым
44'
42'
Замена
D. Musayev
️️️️
A. Kislicin
ГОЛ! 1:0!
В. Каршакевич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
7
D. Alves
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
0
A. Kislicin
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
7
Aliyu Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кызыл-Жар
35
Владислав Саенко
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
0
D. Musayev
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Лобанцев
5
Каршакевич
6
Касым
3
Мурачев
25
Есимов
15
Шмидт
10
Бушман
24
Подио
18
Зорич
7
9
Батырканов
2-1-1-2-4
1
Шабанов
2
Аслан
23
Балтабеков
8
Дмитриев
8
Адахаджиев
9
Адиль
67
Атыханов
7
0
0
0
9
Батырканов
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Батырканов
24
Подио
7
Драченко
7
Драченко
24
Подио
0
0
0
0
0
17
Нурбол
17
Нурбол
0
8
Дмитриев
22
22
8
Дмитриев
0
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
0
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Жетысу
35
Владислав Саенко
ВР
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
40
Ildar Aitov
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Михаил Голубничий
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
40
Ildar Aitov
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Кызыл-Жар - Жетысу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
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