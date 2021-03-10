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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Волгарь
Чертаново - Волгарь: обзор матча 10 марта 2021
Чертаново
10.03.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
54'
А. Канищев
34'
Г. Агаларов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Волгарь
Замена
А. Надольский
️️️️
С. Пиняев
87'
83'
Замена
А. Габараев
️️️️
А. Погосов
Замена
Г. Левин
️️️️
Я. Гудков
83'
75'
Желтая карточка
И. Хомуха
71'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Юсупов
66'
Замена
О. Николаев
️️️️
Г. Агаларов
64'
Желтая карточка
Г. Агаларов
64'
Замена
А. Павлишин
️️️️
Д. Полубояринов
57'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Зенин
ГОЛ! 1:1!
А. Канищев
54'
Замена
Я. Гудков
️️️️
Н. Першин
46'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Агаларов
Желтая карточка
Н. Першин
33'
Желтая карточка
А. Алексеев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
7
Александр Канищев
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
2-2-1-3-2
31
Абаев
27
Алексеев
5
Кутин
6
Сулейманов
46
Першин
22
Завезен
9
Пиняев
15
Тюменцев
68
Герчиков
84
Молтенинов
7
Канищев
4-1-2-1-2
30
Саганович
22
Хомуха
21
Бердников
4
Локтионов
44
Журавлев
8
Мендель
14
Зенин
20
Полубояринов
24
Погосов
10
Юсупов
25
Агаларов
Гудков
70
Левин
70
Левин
Гудков
46
Першин
66
Гудков
66
Гудков
46
Першин
9
Пиняев
18
Надольский
18
Надольский
9
Пиняев
25
Агаларов
11
Николаев
11
Николаев
25
Агаларов
20
Полубояринов
7
Павлишин
7
Павлишин
20
Полубояринов
24
Погосов
5
Габараев
5
Габараев
24
Погосов
14
Зенин
3
Ведерников
3
Ведерников
14
Зенин
10
Юсупов
24
Белоус
24
Белоус
10
Юсупов
Остались в запасе
Чертаново
Волгарь
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
77
Александр Мелехов
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
14
Виктор Сергеев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
77
Александр Мелехов
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
14
Виктор Сергеев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Чертаново - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
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