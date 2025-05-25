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Прогноз на точный счёт матча «Зенит-2» – «Чертаново»: Вторая лига Б, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:04
Зенит-2 - Чертаново
26 мая 2025, понедельник 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
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7.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенита-2»
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26 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром» состоится матч 9 тура Второй лиги Б между «Зенитом-2» и «Чертаново». Хозяева уверенно идут в лидерах и продолжают демонстрировать зрелую, сбалансированную игру. Гости же попали в полосу неудач, уступая в трeх турах подряд, но по-прежнему остаются опасны в атаке. Матч обещает быть напряжeнным, и «Зенит-2» приложит максимум усилий, чтобы сохранить позицию в топе.

«Зенит-2»

«Зенит-2» оправдывает статус одного из фаворитов турнира. После восьми туров команда набрала 19 очков и занимает второе место. Коллектив забивает в среднем по два мяча за игру и надeжно действует в защите. В последних пяти матчах петербуржцы отличились 10 раз, а пропустили всего трижды. Особенно уверенно команда чувствует себя в домашних матчах, где уже обыгрывала таких соперников, как «Торпедо Владимир» (4:0).Прошлый тур завершился выездной победой над «Череповцом» (2:0), а ранее была уверенная игра против «Балтики-2» (1:0) и разгром «ФК Тверь» (3:1). Команда играет организованно и целенаправленно, эффективно используя моменты.

«Чертаново»

Клуб из Москвы переживает непростой период. После семи туров команда занимает 10 место, набрав 10 очков. Три поражения подряд от «Иркутска», «Динамо Вологды» и «Космоса» показали слабые места в обороне. При этом в атаке «Чертаново» сохраняет активность, забивая в трeх последних матчах подряд. Всего в пяти последних играх команда отличилась шесть раз, но и пропустила девять голов.Пропускают москвичи почти в каждом матче – уже шесть подряд – и этот показатель делает их уязвимыми перед соперником, обладающим мощной линией нападения.

Факты о командах:

«Зенит-2»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
  • В среднем 0.60 пропущенных гола за матч (последние 5 игр).

«Чертаново»

  • Проигрывает 3 последних матча.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр).

Личные встречи
50% (3)
0% (0)
50% (3)
15
Забитых мячей
10
2.5
В среднем за матч
1.67
8:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:8
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Зенит-2
2 : 0
10.08.2024
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Чертаново
2 : 1
28.04.2024
Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур
Зенит-2
3 : 2
08.05.2022
Чертаново
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур
Чертаново
0 : 8
04.04.2022
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
4 : 0
04.11.2018
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
1 : 2
22.07.2018
Чертаново
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Прогноз на матч «Зенит-2» – «Чертаново»

«Зенит-2» демонстрирует высокую эффективность и стабильность. Сильная оборона, уверенные действия в атаке и качественная игра дома делают команду фаворитом встречи. «Чертаново», несмотря на серию поражений, продолжает забивать и способен зацепиться за гол и в этом матче. Однако разница в классе и игровом тонусе очевидна. Хозяева, скорее всего, доминируют по ходу матча и доведут дело до победы.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенита-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Зенита-2» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Зенита-2» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенита-2»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Чертаново Зенит-2
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