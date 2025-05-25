26 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром» состоится матч 9 тура Второй лиги Б между «Зенитом-2» и «Чертаново». Хозяева уверенно идут в лидерах и продолжают демонстрировать зрелую, сбалансированную игру. Гости же попали в полосу неудач, уступая в трeх турах подряд, но по-прежнему остаются опасны в атаке. Матч обещает быть напряжeнным, и «Зенит-2» приложит максимум усилий, чтобы сохранить позицию в топе.

«Зенит-2»

«Зенит-2» оправдывает статус одного из фаворитов турнира. После восьми туров команда набрала 19 очков и занимает второе место. Коллектив забивает в среднем по два мяча за игру и надeжно действует в защите. В последних пяти матчах петербуржцы отличились 10 раз, а пропустили всего трижды. Особенно уверенно команда чувствует себя в домашних матчах, где уже обыгрывала таких соперников, как «Торпедо Владимир» (4:0).Прошлый тур завершился выездной победой над «Череповцом» (2:0), а ранее была уверенная игра против «Балтики-2» (1:0) и разгром «ФК Тверь» (3:1). Команда играет организованно и целенаправленно, эффективно используя моменты.

«Чертаново»

Клуб из Москвы переживает непростой период. После семи туров команда занимает 10 место, набрав 10 очков. Три поражения подряд от «Иркутска», «Динамо Вологды» и «Космоса» показали слабые места в обороне. При этом в атаке «Чертаново» сохраняет активность, забивая в трeх последних матчах подряд. Всего в пяти последних играх команда отличилась шесть раз, но и пропустила девять голов.Пропускают москвичи почти в каждом матче – уже шесть подряд – и этот показатель делает их уязвимыми перед соперником, обладающим мощной линией нападения.

Факты о командах:

«Зенит-2»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.

В среднем 2.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр).

В среднем 0.60 пропущенных гола за матч (последние 5 игр).

«Чертаново»

Проигрывает 3 последних матча.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола.

Забивает в 3 матчах подряд.

В среднем 1.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр).

Личные встречи 50% (3) 0% (0) 50% (3) 15 Забитых мячей 10 2.5 В среднем за матч 1.67 8:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:8 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур Зенит-2 2 : 0 Чертаново Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур Чертаново 2 : 1 Зенит-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур Зенит-2 3 : 2 Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур Чертаново 0 : 8 Зенит-2 Россия. ФНЛ, 20 тур Чертаново 4 : 0 Зенит-2 Россия. ФНЛ, 2 тур Зенит-2 1 : 2 Чертаново

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Чертаново»

«Зенит-2» демонстрирует высокую эффективность и стабильность. Сильная оборона, уверенные действия в атаке и качественная игра дома делают команду фаворитом встречи. «Чертаново», несмотря на серию поражений, продолжает забивать и способен зацепиться за гол и в этом матче. Однако разница в классе и игровом тонусе очевидна. Хозяева, скорее всего, доминируют по ходу матча и доведут дело до победы.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенита-2».

Рекомендованные ставки: