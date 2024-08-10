Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Чертаново
Зенит-2 - Чертаново: обзор матча 10 августа 2024
Зенит-2
10.08.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
2 : 0
Завершен
Чертаново
32'
С. Никифоров
90+5'
Е. Пшенников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Чертаново
ГОЛ! 2:0!
Е. Пшенников
Пас отдал
И. Галанин
90'
+5
Желтая карточка
Н. Вершинин
90'
+4
88'
Замена
З. Светов
️️️️
А. Бабешко
84'
Замена
Д. Кондрашов
️️️️
М. Урванцев
83'
Желтая карточка
Б. Гатин
Замена
Е. Пшенников
️️️️
И. Козлов
80'
Замена
К. Глазунов
️️️️
С. Никифоров
80'
76'
Желтая карточка
М. Якименко
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
70'
Замена
Н. Вершинин
️️️️
Е. Ким
61'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
61'
46'
Замена
А. Хомяков
️️️️
И. Поляков
46'
Замена
Т. Комиссаров
️️️️
А. Французов
ГОЛ! 1:0!
С. Никифоров
Пас отдал
И. Козлов
32'
Желтая карточка
Е. Ким
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
5
Булат Гатин
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
8
Артем Селюков
АП
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Зенит-2
98
Максим Тимофеев
ВР
88
Владимир Павлов
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
42
Антон Хомяков
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Захар Светов
ПВ
4-1-1-3-1
1
Бязров
59
Костюк
98
Лобов
53
Бардачев
92
Шилёнок
87
Никифоров
88
Галанин
64
Воинков
71
Ким
49
Козлов
10
Максимчук
3-2-3-2
13
Жужнев
13
Бартасевич
4
Молодняков
2
Поляков
5
Гатин
15
Агафонцев
69
Якименко
8
Селюков
29
Бабешко
29
Урванцев
89
Французов
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
49
Козлов
52
Пшенников
52
Пшенников
49
Козлов
71
Ким
70
Вершинин
70
Вершинин
71
Ким
87
Никифоров
45
Глазунов
45
Глазунов
87
Никифоров
29
Урванцев
23
Кондрашов
23
Кондрашов
29
Урванцев
2
Поляков
42
Хомяков
42
Хомяков
2
Поляков
89
Французов
72
Комиссаров
72
Комиссаров
89
Французов
29
Бабешко
11
Светов
11
Светов
29
Бабешко
Остались в запасе
Зенит-2
Чертаново
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
88
Владимир Павлов
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
31
Марк Переверзев
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
98
Максим Тимофеев
ВР
88
Владимир Павлов
ВР
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
11
Георгий Кетов
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Зенит-2 - Чертаново
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Новости команд
Все
Зенит-2
Чертаново
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+