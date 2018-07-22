Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Чертаново
Зенит-2 - Чертаново: обзор матча 22 июля 2018
Зенит-2
22.07.2018, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 2
Завершен
Чертаново
7'
К. Макеев
48'
Р. Ежов
77'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Чертаново
90'
+1
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Р. Ежов
84'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
В. Сарвели
Замена
С. Иванов
️️️️
Н. Прудников
82'
Замена
А. Синяк
️️️️
В. Молчан
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
В. Сарвели
77'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
А. Зиньковский
73'
Желтая карточка
В. Бартасевич
69'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Д. Цыпченко
Замена
М. Бачинский
️️️️
И. Зуев
66'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
62'
Замена
Р. Казаков
️️️️
Л. Мусаев
53'
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ежов
Желтая карточка
В. Молчан
45'
40'
Желтая карточка
Д. Редькович
Желтая карточка
Т. Рукас
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Макеев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
5
Владислав Молчан
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Чертаново
1
Иван Ломаев
ВР
54
Андрей Конаков
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Кизеев
3
Бугриев
96
Рукас
58
Зуев
5
Молчан
4
Пенчиков
38
Мусаев
10
Макеев
10
Плетнев
95
Воробьев
11
Прудников
3-2-2-2
1
Ломаев
13
Бартасевич
3
Солдатенков
4
Редькович
8
Витюгов
18
Умяров
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
9
Сарвели
5
Молчан
51
Синяк
51
Синяк
5
Молчан
11
Прудников
47
Иванов
47
Иванов
11
Прудников
58
Зуев
77
Бачинский
77
Бачинский
58
Зуев
38
Мусаев
6
Казаков
6
Казаков
38
Мусаев
9
Сарвели
4
Горшков
4
Горшков
9
Сарвели
77
Зиньковский
9
Колесниченко
9
Колесниченко
77
Зиньковский
29
Ежов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Глушенков
10
Глушенков
10
Цыпченко
Остались в запасе
Зенит-2
Чертаново
18
Дмитрий Сергеев
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
6
Дмитрий Великородный
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
50
Никита Гойло
ВР
Остались в запасе
6
Дмитрий Великородный
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит-2 - Чертаново
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит-2
Чертаново
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
Вчера, 17:10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
Вчера, 17:10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+