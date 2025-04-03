Президент Медиалиги оценил решение Инстасамки выкупить «Чертаново-Медиа»

Глава Медиалиги Николай Осипов прокомментировал заход в турнир Инстасамки.

Рэп-исполнительница вместе с мужем Moneyken стали владельцами «Чертаново-Медиа».

Клуб основан в 2024 году. Он участвует в «Т-Лиге» и Кубке надежды Медиалиги.

«Конечно, она может дать внимание аудитории. Не знаю точное количество подписчиков, которыми обладает Даша. Но если один процент из них увидит наш продукт и останется, то я буду делать свой проект лучше и для них. Поэтому, естественно, такой человек может дать внимание.

Дальше уже наша работа, чтобы эти люди остались с нами вместе. А если будет желание погрузиться в это глубже, тогда и большой футбол приобретет молодых и интересных болельщиков. Которые выберут потом вместо «Чертаново Медиа» кого-то из профессионального футбола.

Возможно, они даже будут следить за всем этим параллельно. Тогда матчи моего любимого «Спартака» будут собирать 40 тысяч фанатов не только с «Зенитом», но и с «Динамо Мх», – сказал Осипов.