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Стало известно, какой футбольный клуб купила Инстасамка

Вчера, 14:30
17

Певица Инстасамка и ее муж Moneyken стали владельцами футбольного клуба.

Они выкупили «Чертаново-Медиа». Пара намерена лично управлять клубом, в том числе заниматься трансферами, изменениями тренировочного плана, комплектованием тренерского штаба, медийной активностью.

«Сумма сделки в результате переговоров изменилась на «в разы меньше» планируемых 300 миллионов рублей.

В ближайших планах – отказаться от всех игроков и купить новых. Звeзды хотят подарить легендарному «Чертаново-Медиа» не менее легендарное будущее.

После заключения сделки Даша и Олег первым делом поехали смотреть на свой актив – как полагается, на красном Ferrari в кортеже из двух Mercedes V-класса.

В это время у команды была тренировка, поэтому знакомство и обсуждение дел прошло прямо на поле в окружении охраны», – сообщил источник.

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Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Чертаново
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Комментарии (17)
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Taps
1743680030
Придурки. От денег ошалели ...
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fakeid
1743680250
скоро инстахрячка выкупит позорный спартаг и переименует его в фк "рылы"
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acor94
1743680527
Лучше бы проф клуб купили. Нахрена им медиа, это же не футбол. В соседней Твери местная Волга прозибает в любителях. С таким бюджетом, можно спокойно в фнл подниматься.
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Persona_non_Grata
1743680783
"О времена, о нравы !...(с) (((...
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Max-Min-vkontakte
1743681133
а почему Moneyken, а не Инстасамец?
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Mirak92
1743681820
Это не футбольная новость. Фрики купли клуб из цирковой лиги
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BRO_football
1743683216
Нашли новую игрушку. Поиграют, деньги кончатся и бросят.
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...уефан
1743686610
...индивиды, для которых тупость и глупость - не западло на пути к хайпу...
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Foxitkuban
1743688925
А когда их посадят, с клубом что будет?
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СильныйМозг
1743696090
Лучше бы Спартак купили, тогда при встрече, в болельщиков Спартака, можно было бы плевать.
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