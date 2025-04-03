Стало известно, какой футбольный клуб купила Инстасамка

Певица Инстасамка и ее муж Moneyken стали владельцами футбольного клуба.
Они выкупили «Чертаново-Медиа». Пара намерена лично управлять клубом, в том числе заниматься трансферами, изменениями тренировочного плана, комплектованием тренерского штаба, медийной активностью.
«Сумма сделки в результате переговоров изменилась на «в разы меньше» планируемых 300 миллионов рублей.
В ближайших планах – отказаться от всех игроков и купить новых. Звeзды хотят подарить легендарному «Чертаново-Медиа» не менее легендарное будущее.
После заключения сделки Даша и Олег первым делом поехали смотреть на свой актив – как полагается, на красном Ferrari в кортеже из двух Mercedes V-класса.
В это время у команды была тренировка, поэтому знакомство и обсуждение дел прошло прямо на поле в окружении охраны», – сообщил источник.