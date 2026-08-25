Матч 3-го раунда FONBET Кубка России между «КДВ» и «Чертаново» пройдет 26 августа 2026 года. Обе команды представляют Вторую лигу Б, и для каждой из них этот кубковый матч станет возможностью проявить себя на фоне более серьeзных соперников. «КДВ» подходит к игре на фоне феноменальной серии – десять побед подряд во всех турнирах. «Чертаново», в свою очередь, имеет впечатляющую кубковую статистику на выезде – одиннадцать матчей без поражений в тринадцати последних гостевых встречах Кубка России. Кто же окажется сильнее – хозяева, находящиеся на пике формы, или гости, которые традиционно уверенно играют в кубковых матчах на выезде?

Кто победит в матче

«КДВ» подходит к игре на подъeме и с огромной уверенностью. Команда выиграла десять последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в десяти последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за игру. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовых турах Второй лиги Б «КДВ» одерживал победы над «Химиком» (1:0), «Ижевском» (2:1) и «Оренбургом-2» (2:1), а в предыдущем раунде Кубка России прошeл «Сибирь» по пенальти (2:2, 5:4). Домашнее поле и победная серия делают хозяев явными фаворитами, готовыми продолжать свою победную поступь.

«Чертаново» также имеет сильные стороны, особенно в кубковых матчах на выезде – команда не проигрывает в одиннадцати из тринадцати последних гостевых встреч Кубка России. В атаке гости стабильны: они забивают в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона «Чертаново» действует менее надeжно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр. В стартовых турах Второй лиги Б гости уверенно обыграли «ФК Тверь» (4:0) и «Искру Смоленск» (3:0), но уступили «Мурому» (1:2). В кубковых матчах «Чертаново» умеет добиваться результата на выезде, но против столь уверенного соперника это будет непросто.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую гостевую кубковую статистику «Чертаново», «КДВ» находится на пике формы и имеет десять побед подряд. Хозяева действуют надeжнее в обороне и стабильно забивают, что делает их фаворитами. Наиболее вероятный исход – победа «КДВ» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Ранее «КДВ» и «Чертаново» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме. «КДВ» выиграл десять последних матчей и имеет надeжную оборону, тогда как «Чертаново» показывает хорошую атаку, но уступает в стабильности. Кубковый опыт гостей на выезде впечатляет, но текущая форма хозяев настолько убедительна, что перевешивает исторические факторы.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 2 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч Россия. Кубок, 1/8 финала КДВ 2 : 4 Чертаново Россия. Кубок, 1/8 финала КДВ 2 : 4 Чертаново

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «КДВ» в основное время. Десятиматчевая победная серия хозяев, их надeжная оборона и стабильная атака, а также нестабильность «Чертаново» в защите делают «КДВ» явным фаворитом. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление соперника на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «КДВ» с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «КДВ» и «Чертаново» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.