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«КДВ» – «Чертаново»: кто победит в матче 3-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027

25 августа 2026 10:00
КДВ - Чертаново
26 авг. 2026, среда 14:00 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «КДВ»
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Матч 3-го раунда FONBET Кубка России между «КДВ» и «Чертаново» пройдет 26 августа 2026 года. Обе команды представляют Вторую лигу Б, и для каждой из них этот кубковый матч станет возможностью проявить себя на фоне более серьeзных соперников. «КДВ» подходит к игре на фоне феноменальной серии – десять побед подряд во всех турнирах. «Чертаново», в свою очередь, имеет впечатляющую кубковую статистику на выезде – одиннадцать матчей без поражений в тринадцати последних гостевых встречах Кубка России. Кто же окажется сильнее – хозяева, находящиеся на пике формы, или гости, которые традиционно уверенно играют в кубковых матчах на выезде?

Кто победит в матче

«КДВ» подходит к игре на подъeме и с огромной уверенностью. Команда выиграла десять последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в десяти последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за игру. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовых турах Второй лиги Б «КДВ» одерживал победы над «Химиком» (1:0), «Ижевском» (2:1) и «Оренбургом-2» (2:1), а в предыдущем раунде Кубка России прошeл «Сибирь» по пенальти (2:2, 5:4). Домашнее поле и победная серия делают хозяев явными фаворитами, готовыми продолжать свою победную поступь.

«Чертаново» также имеет сильные стороны, особенно в кубковых матчах на выезде – команда не проигрывает в одиннадцати из тринадцати последних гостевых встреч Кубка России. В атаке гости стабильны: они забивают в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона «Чертаново» действует менее надeжно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр. В стартовых турах Второй лиги Б гости уверенно обыграли «ФК Тверь» (4:0) и «Искру Смоленск» (3:0), но уступили «Мурому» (1:2). В кубковых матчах «Чертаново» умеет добиваться результата на выезде, но против столь уверенного соперника это будет непросто.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую гостевую кубковую статистику «Чертаново», «КДВ» находится на пике формы и имеет десять побед подряд. Хозяева действуют надeжнее в обороне и стабильно забивают, что делает их фаворитами. Наиболее вероятный исход – победа «КДВ» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Ранее «КДВ» и «Чертаново» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме. «КДВ» выиграл десять последних матчей и имеет надeжную оборону, тогда как «Чертаново» показывает хорошую атаку, но уступает в стабильности. Кубковый опыт гостей на выезде впечатляет, но текущая форма хозяев настолько убедительна, что перевешивает исторические факторы.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
2
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 1/8 финала
КДВ
2 : 4
26.08.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/8 финала
КДВ
2 : 4
26.08.2026
Чертаново

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КДВ
30
Danil Pshenichnikov
ВР
10
Олег Леонов
ЛЗ
70
Егор Егоров
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЛЗ
29
Егор Шахов
ПЗ
27
Иван Чудин
ПЗ
3
Данила Сагуткин
ПЗ
63
Илья Волнов
ЛП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
14
Денис Степаненко
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Илья Изотов
Чертаново
30
Алексей Осипов
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
27
Герман Микадзе
ЛЗ
52
Егор Кавтрев
ЛЗ
2
Иван Поляков
ЦЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
15
Вадим Агафонцев
ПЗ
7
Рамиль Гайнуллин
ПЗ
17
Семён Семёнов
ЛП
42
Михаил Грачев
ПП
9
Матвей Мельников
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
КДВ
11
Дмитрий Стародуб
ЛЗ
24
Александр Коротаев
ЛЗ
44
Арсений Ломтев
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
23
Данил Никифоров
ЦЗ
22
Даниил Жуков
ЦЗ
1
Илья Воронов
ЦЗ
88
Никита Симдянкин
ЛП
15
Денис Никоноров
ЦП
9
Даниил Кондраков
ЦФ
Чертаново
8
Георгий Сафронов
ЛЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
6
Георгий Zubakin
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ПЗ
11
Тимур Сеитов
ПП
45
Ив-Пулумде Никиема
ЦФ
3-2-3-1
30
Pshenichnikov
27
Чудин
10
Леонов
70
Егоров
2
Нестеров
3
Сагуткин
63
Волнов
20
Мацхарашвили
14
Степаненко
23
Лаврищев
3-2-2-1
30
Осипов
13
Бартасевич
27
Микадзе
2
Поляков
7
Гайнуллин
52
Кавтрев
42
Грачев
17
Семёнов
9
Мельников
70
Егоров
11
Стародуб
11
Стародуб
70
Егоров
10
Леонов
24
Коротаев
24
Коротаев
10
Леонов
63
Волнов
88
Симдянкин
88
Симдянкин
63
Волнов
20
Мацхарашвили
15
Никоноров
15
Никоноров
20
Мацхарашвили
23
Лаврищев
9
Кондраков
9
Кондраков
23
Лаврищев
52
Кавтрев
8
Сафронов
8
Сафронов
52
Кавтрев
7
Гайнуллин
10
Rebrov
10
Rebrov
7
Гайнуллин
42
Грачев
11
Сеитов
11
Сеитов
42
Грачев
9
Мельников
45
Никиема
45
Никиема
9
Мельников
Остались в запасе
КДВ
Чертаново
44
Арсений Ломтев
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
23
Данил Никифоров
ЦЗ
22
Даниил Жуков
ЦЗ
1
Илья Воронов
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
18
Даниил Корунов
ЦЗ
6
Георгий Zubakin
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Остались в запасе
44
Арсений Ломтев
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
23
Данил Никифоров
ЦЗ
22
Даниил Жуков
ЦЗ
1
Илья Воронов
ЦЗ
Остались в запасе
18
Даниил Корунов
ЦЗ
6
Георгий Zubakin
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
Главный тренер
Илья Родькин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «КДВ» в основное время. Десятиматчевая победная серия хозяев, их надeжная оборона и стабильная атака, а также нестабильность «Чертаново» в защите делают «КДВ» явным фаворитом. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление соперника на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «КДВ» с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «КДВ» и «Чертаново» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«КДВ» – «Чертаново»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «КДВ»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Чертаново КДВ
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