7 июня в 11-м туре Второй лиги Б «Сатурн» примет «Чертаново». Матч состоится на стадионе «Сатурн» в Раменском. Хозяева демонстрируют результативный футбол и претендуют на топ-5, в то время как гости испытывают серьeзные трудности в атаке и обороне. Противостояние может стать решающим для обоих клубов с точки зрения турнирных амбиций.

«Сатурн»

Команда из Раменского подходит к матчу в хорошем тонусе: в последних пяти турах она одержала три победы и забила 13 мячей. Особенно впечатлила игра против «Енисея-2» (6:0) и «Череповца» (4:2). Нападающий Даниил Камлашев, имея на счету 3 мяча в 9 матчах, остаeтся главным действующим лицом в атаке. «Сатурн» отличается высокой результативностью – 2.60 гола в среднем за игру за последние 5 туров. Также стоит отметить стабильность в обороне: в тех же пяти играх команда пропустила лишь пять мячей.

«Чертаново»

Молодeжная команда из Москвы переживает не лучший период. Несмотря на победу над «Луки-Энергией» (1:0), «Чертаново» проиграл три из последних пяти матчей, а их общая результативность в атаке – всего 1 забитый мяч за пять игр. Команда испытывает сложности при игре без мяча: 8 пропущенных мячей в последних пяти турах и регулярные провалы в обороне – 1.60 гола в среднем за матч. При этом в 7 из 9 матчей турнира «Чертаново» пропускает, что указывает на устойчивую уязвимость.

Факты о командах

«Сатурн»

Забивает в 4 последних матчах подряд

В среднем 2.60 гола за матч в последних 5 турах

Уверенная домашняя победа над «Енисеем-2» (6:0)

«Чертаново»

Забивает всего 0.20 гола в среднем за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 7 из 9 туров чемпионата

Победа в последнем туре – первая за 4 матча

Личные встречи 33% (2) 33% (2) 33% (2) 8 Забитых мячей 8 1.33 В среднем за матч 1.33 4:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур Сатурн 4 : 2 Чертаново Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур Чертаново 0 : 1 Сатурн Россия. Кубок, 2 раунд Чертаново 3 : 1 Сатурн Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Сатурн 1 : 1 Чертаново Россия. ПФЛ. Зона Центр, 18 тур Чертаново 0 : 0 Сатурн Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур Сатурн 1 : 2 Чертаново

Прогноз на матч

Учитывая мощную атаку «Сатурна» и крайне низкую результативность «Чертаново», хозяева выглядят фаворитами встречи. Особенно с учeтом их продуктивной игры на своeм поле. Гости не демонстрируют ни стабильности, ни эффективности, а средняя пропускаемость почти в 2 гола за матч играет на руку «Сатурну».

Даже несмотря на то, что «Чертаново» способен играть организованно, текущее состояние атакующей линии и уровень ошибок в защите не дают оснований ожидать сенсации. Скорее всего, «Сатурн» возьмeт инициативу с первых минут и сможет реализовать как минимум два своих момента.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Сатурна»

Рекомендованные ставки: