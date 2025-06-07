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Прогноз на точный счет матча «Сатурн» – «Чертаново»: Вторая лига, 7 июня

07 июня 2025 12:22
Сатурн - Чертаново
07 июн. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
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6.70
Точный счёт 2:0 в пользу «Сатурна»
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7 июня в 11-м туре Второй лиги Б «Сатурн» примет «Чертаново». Матч состоится на стадионе «Сатурн» в Раменском. Хозяева демонстрируют результативный футбол и претендуют на топ-5, в то время как гости испытывают серьeзные трудности в атаке и обороне. Противостояние может стать решающим для обоих клубов с точки зрения турнирных амбиций.

«Сатурн»

Команда из Раменского подходит к матчу в хорошем тонусе: в последних пяти турах она одержала три победы и забила 13 мячей. Особенно впечатлила игра против «Енисея-2» (6:0) и «Череповца» (4:2). Нападающий Даниил Камлашев, имея на счету 3 мяча в 9 матчах, остаeтся главным действующим лицом в атаке. «Сатурн» отличается высокой результативностью – 2.60 гола в среднем за игру за последние 5 туров. Также стоит отметить стабильность в обороне: в тех же пяти играх команда пропустила лишь пять мячей.

«Чертаново»

Молодeжная команда из Москвы переживает не лучший период. Несмотря на победу над «Луки-Энергией» (1:0), «Чертаново» проиграл три из последних пяти матчей, а их общая результативность в атаке – всего 1 забитый мяч за пять игр. Команда испытывает сложности при игре без мяча: 8 пропущенных мячей в последних пяти турах и регулярные провалы в обороне – 1.60 гола в среднем за матч. При этом в 7 из 9 матчей турнира «Чертаново» пропускает, что указывает на устойчивую уязвимость.

Факты о командах

«Сатурн»

  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем 2.60 гола за матч в последних 5 турах
  • Уверенная домашняя победа над «Енисеем-2» (6:0)

«Чертаново»

  • Забивает всего 0.20 гола в среднем за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в 7 из 9 туров чемпионата
  • Победа в последнем туре – первая за 4 матча

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
8
Забитых мячей
8
1.33
В среднем за матч
1.33
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Сатурн
4 : 2
07.06.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Чертаново
0 : 1
01.09.2024
Сатурн
Россия. Кубок, 2 раунд
Чертаново
3 : 1
21.08.2024
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Сатурн
1 : 1
19.05.2024
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 18 тур
Чертаново
0 : 0
09.04.2017
Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур
Сатурн
1 : 2
25.08.2016
Чертаново
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Прогноз на матч

Учитывая мощную атаку «Сатурна» и крайне низкую результативность «Чертаново», хозяева выглядят фаворитами встречи. Особенно с учeтом их продуктивной игры на своeм поле. Гости не демонстрируют ни стабильности, ни эффективности, а средняя пропускаемость почти в 2 гола за матч играет на руку «Сатурну».

Даже несмотря на то, что «Чертаново» способен играть организованно, текущее состояние атакующей линии и уровень ошибок в защите не дают оснований ожидать сенсации. Скорее всего, «Сатурн» возьмeт инициативу с первых минут и сможет реализовать как минимум два своих момента.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Сатурна»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Сатурна» – коэффициент 6.70
  • Победа «Сатурна» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Сатурна» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • «Чертаново» не забьeт – коэффициент 2.05

6.70
Точный счёт 2:0 в пользу «Сатурна»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Чертаново Сатурн
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