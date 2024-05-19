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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Чертаново
Сатурн - Чертаново: обзор матча 19 мая 2024
Сатурн
19.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
1 : 1
Завершен
Чертаново
8'
Д. Бескоровайный
43'
В. Бартасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Чертаново
90'
+3
Желтая карточка
Г. Мирошниченко
88'
Замена
З. Светов
️️️️
А. Французов
Желтая карточка
И. Хатунцев
84'
83'
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
В. Семенов
83'
Замена
В. Агафонцев
️️️️
А. Бабешко
Замена
И. Хатунцев
️️️️
С. Басыров
81'
Замена
К. Мишин
️️️️
А. Медведев
77'
68'
Замена
М. Белковский
️️️️
М. Урванцев
68'
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
А. Селюков
Замена
А. Сливин
️️️️
Д. Бескоровайный
54'
49'
Желтая карточка
Б. Гатин
Замена
А. Шаболин
️️️️
С. Емелин
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Бартасевич
Желтая карточка
Д. Борисов
37'
22'
Желтая карточка
А. Селюков
ГОЛ! 1:0!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
И. Воротников
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
10
Семен Емелин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
14
Радий Ямлиханов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
8
Артем Селюков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
78
Константин Мишин
ОП
94
Алексей Сливин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
Чертаново
82
Илья Иванов
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
6
Никита Сулейманов
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Захар Светов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
4-2-3-1
93
Тусеев
2
Николаев
63
Борисов
54
Соловьёв
63
Шарков
8
Седов
25
Басыров
10
Емелин
20
Воротников
17
Бескоровайный
13
Медведев
3-2-3-2
13
Жужнев
34
Дудкин
14
Ямлиханов
13
Бартасевич
79
Семенов
5
Гатин
8
Селюков
23
Нафиков
29
Бабешко
29
Урванцев
89
Французов
10
Емелин
11
Шаболин
11
Шаболин
10
Емелин
17
Бескоровайный
94
Сливин
94
Сливин
17
Бескоровайный
13
Медведев
78
Мишин
78
Мишин
13
Медведев
25
Басыров
33
Хатунцев
33
Хатунцев
25
Басыров
29
Урванцев
11
Белковский
11
Белковский
29
Урванцев
89
Французов
11
Светов
11
Светов
89
Французов
79
Семенов
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
79
Семенов
29
Бабешко
15
Агафонцев
15
Агафонцев
29
Бабешко
8
Селюков
6
Сулейманов
6
Сулейманов
8
Селюков
Остались в запасе
Сатурн
Чертаново
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
42
Антон Хомяков
ОП
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
82
Илья Иванов
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
Остались в запасе
42
Антон Хомяков
ОП
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
4
Максим Светников
ЦЗ
82
Илья Иванов
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Сатурн - Чертаново
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
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Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
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Чертаново
2 : 1
14.10.2026
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