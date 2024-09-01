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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Сатурн
Чертаново - Сатурн: обзор матча 01 сентября 2024
Чертаново
01.09.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
0 : 1
Завершен
Сатурн
10'
А. Шаболин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Сатурн
Желтая карточка
Д. Молодняков
90'
+5
Желтая карточка
Б. Гатин
90'
+4
Желтая карточка
В. Бартасевич
89'
84'
Желтая карточка
Д. Борисов
Замена
Д. Кондрашов
️️️️
И. Поляков
84'
Замена
Г. Борисов
️️️️
В. Семенов
82'
79'
Замена
И. Репях
️️️️
С. Басыров
75'
Замена
В. Кириленко
️️️️
В. Лепёхин
Замена
В. Корбут
️️️️
А. Бабешко
75'
65'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
А. Шаболин
65'
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Д. Николаев
65'
Замена
А. Мазько
️️️️
Д. Грибанов
Замена
Т. Комиссаров
️️️️
З. Светов
46'
Замена
В. Агафонцев
️️️️
А. Французов
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Шаболин
Пас отдал
А. Закиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
8
Артем Селюков
АП
11
Захар Светов
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Чертаново
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
97
Георгий Борисов
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
30
Иван Репях
АП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
3-2-3-2
13
Жужнев
2
Поляков
13
Бартасевич
4
Молодняков
79
Семенов
5
Гатин
29
Бабешко
8
Селюков
11
Светов
29
Урванцев
89
Французов
3-3-2-1-1
13
Русанов
46
Сухарев
54
Соловьёв
63
Борисов
63
Шарков
47
Лепёхин
2
Николаев
9
Закиров
25
Басыров
11
Шаболин
26
Грибанов
2
Поляков
23
Кондрашов
23
Кондрашов
2
Поляков
89
Французов
15
Агафонцев
15
Агафонцев
89
Французов
79
Семенов
97
Борисов
97
Борисов
79
Семенов
11
Светов
72
Комиссаров
72
Комиссаров
11
Светов
29
Бабешко
26
Корбут
26
Корбут
29
Бабешко
47
Лепёхин
55
Кириленко
55
Кириленко
47
Лепёхин
2
Николаев
88
Кнышев
88
Кнышев
2
Николаев
25
Басыров
30
Репях
30
Репях
25
Басыров
26
Грибанов
17
Мазько
17
Мазько
26
Грибанов
11
Шаболин
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
11
Шаболин
Остались в запасе
Чертаново
Сатурн
18
Даниил Корунов
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
18
Даниил Корунов
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Чертаново - Сатурн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
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0 : 2
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