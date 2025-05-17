18 мая в Москве «Чертаново» примет «Космос» в рамках 8-го тура Второй лиги Б. Обе команды ведут борьбу за попадание в верхнюю часть таблицы и после стартового отрезка имеют похожие показатели в атаке. При этом в обороне у обеих коллективов прослеживаются серьeзные проблемы. Матч обещает быть открытым и результативным.

«Чертаново»

После шести туров команда располагается на седьмом месте с 10 очками. Главной проблемой остаeтся нестабильность. Команда проиграла два последних матча с общим счeтом 0:6, включая тяжeлое поражение от «Динамо Вологда» (0:5). В то же время в пяти последних матчах «Чертаново» забил 8 мячей, демонстрируя потенциал в атаке.

Лидером нападения является Максим Якименко, на счету которого 2 гола. В атаке команда действует смело и агрессивно, создавая достаточное количество моментов. Однако оборонительная линия допускает слишком много позиционных ошибок, особенно при быстрой смене фаз. Средний показатель пропущенных мячей за последние пять игр – 2.0, что говорит о хрупкости защиты.

«Космос»

Соперник набрал 8 очков за 7 матчей и занимает 11-е место. Несмотря на низкую позицию, команда играет результативно: 8 голов за 5 последних туров при 1.6 мяча в среднем. Однако стабильности также не хватает. В прошлом туре «Космос» сыграл вничью с «Череповцом» (1:1), а до этого уступил «Спартаку-2» (0:2).

В атаке заметен прогресс: команда регулярно забивает и использует как быстрые контратаки, так и стандарты. В обороне, как и у соперника, проблемы – 7 пропущенных за 5 матчей, 1.4 в среднем. Лучшим бомбардиром остаeтся Михаил Абрамов, но основная угроза исходит от коллективной работы полузащиты.

Факты о командах:

«Чертаново»

10 очков после 6 туров

В среднем 1.6 забитого и 2.0 пропущенного мяча за игру

Пропускает в 5 матчах подряд

Две подряд крупных неудачи

«Космос»

8 очков после 7 матчей

В среднем 1.6 забитого и 1.4 пропущенного мяча за игру

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Нестабильные результаты, но активный футбол

Прогноз на матч «Чертаново» – «Космос»

Игра обещает быть динамичной. Обе команды неплохо действуют в атаке, но слабы в защите. Сценарий может включать быстрый обмен голами, а итог решат индивидуальные ошибки или реализация моментов. Хозяева выглядят чуть сильнее на фоне домашних матчей и желания реабилитироваться за разгром от «Динамо Вологда».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Чертаново».

Рекомендованные ставки: