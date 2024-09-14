В матче 23-го тура Второй лиги России встретятся «Чертаново» и «Динамо Вологда» на стадионе «Арена Чертаново». Оба клуба ведут борьбу за место в верхней части таблицы. «Чертаново» занимает 6-е место с 37 очками, а «Динамо Вологда» идет 9-м с 33 очками. Ожидается напряженное противостояние, где обе команды будут стремиться к победе, чтобы улучшить свои позиции в турнире.

Анализ команды «Чертаново»

Под руководством Сергея Чикишева «Чертаново» переживает непростую серию, проигрывая в последних трех матчах. Несмотря на это, команда регулярно забивает, хотя и пропускает достаточно часто. В последних 5 играх они забили 6 голов и пропустили столько же. Ключевым игроком атаки остается Александр Французов, забивший 8 голов в 20 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Проигрывает в 3 последних матчах

Анализ команды «Динамо Вологда»

Под руководством Рудольфа Чесалова «Динамо Вологда» демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и пропустила 9. В атаке они опираются на Антона Бетюжнова, который забил 8 голов в 19 матчах. Команда успешно забивает в последних играх, но испытывает проблемы в обороне.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Забивает в 4 последних матчах

Тактический разбор

«Чертаново» активно использует фланговые атаки, стараясь использовать скорость и индивидуальные действия Александра Французова. Основная проблема команды – слабая оборона, которая регулярно допускает ошибки, особенно при быстрых контратаках соперника.

«Динамо Вологда» использует более сбалансированную тактику с упором на контроль мяча. В атаке команда действует через центр, используя передачу на ход Бетюжнову. Однако защита «Динамо Вологда» оставляет желать лучшего, так как команда часто пропускает на быстрых контратаках соперников.

Личные встречи

01.06.2024 – «Динамо Вологда» 1:4 «Чертаново»

08.10.2022 – «Динамо Вологда» 0:3 «Чертаново»

10.08.2022 – «Чертаново» 2:2 «Динамо Вологда»

«Чертаново» имеет преимущество в последних личных встречах, особенно в атакующих действиях, что может повлиять на исход предстоящего матча.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Чертаново»: 2.00

Ничья: 3.20

Победа «Динамо Вологда»: 3.50

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.85). Оба клуба демонстрируют нестабильную оборону и способны забивать, что увеличивает шансы на результативный матч.

Умеренная ставка: Обе забьют (1.75). Ожидается, что обе команды смогут найти путь к воротам друг друга, учитывая их текущие проблемы в обороне.

Более рискованная ставка: Победа «Чертаново» (2.00). Учитывая историю личных встреч и текущую форму соперника, у хозяев есть хорошие шансы на победу.

Рекомендация: Победа «Чертаново» за коэффициент 2.00.