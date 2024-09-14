В матче 23-го тура Второй лиги России встретятся «Чертаново» и «Динамо Вологда» на стадионе «Арена Чертаново». Оба клуба ведут борьбу за место в верхней части таблицы. «Чертаново» занимает 6-е место с 37 очками, а «Динамо Вологда» идет 9-м с 33 очками. Ожидается напряженное противостояние, где обе команды будут стремиться к победе, чтобы улучшить свои позиции в турнире.
Анализ команды «Чертаново»
Под руководством Сергея Чикишева «Чертаново» переживает непростую серию, проигрывая в последних трех матчах. Несмотря на это, команда регулярно забивает, хотя и пропускает достаточно часто. В последних 5 играх они забили 6 голов и пропустили столько же. Ключевым игроком атаки остается Александр Французов, забивший 8 голов в 20 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Челябинск» 1:0 «Чертаново»
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«Чертаново» 0:1 «Леон Сатурн»
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«Иркутск» 1:0 «Чертаново»
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«Чертаново» 3:1 «Леон Сатурн»
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«Чертаново» 3:2 «Спартак-2»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
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Проигрывает в 3 последних матчах
Анализ команды «Динамо Вологда»
Под руководством Рудольфа Чесалова «Динамо Вологда» демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и пропустила 9. В атаке они опираются на Антона Бетюжнова, который забил 8 голов в 19 матчах. Команда успешно забивает в последних играх, но испытывает проблемы в обороне.
Последние 5 матчей:
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«Динамо Вологда» 4:1 «ФК Тверь»
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«Динамо Вологда» 2:0 «Динамо-2 Москва»
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«Леон Сатурн» 4:1 «Динамо Вологда»
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«Динамо Вологда» 1:3 «Текстильщик»
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«Иркутск» 1:0 «Динамо Вологда»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.60 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
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Забивает в 4 последних матчах
Тактический разбор
«Чертаново» активно использует фланговые атаки, стараясь использовать скорость и индивидуальные действия Александра Французова. Основная проблема команды – слабая оборона, которая регулярно допускает ошибки, особенно при быстрых контратаках соперника.
«Динамо Вологда» использует более сбалансированную тактику с упором на контроль мяча. В атаке команда действует через центр, используя передачу на ход Бетюжнову. Однако защита «Динамо Вологда» оставляет желать лучшего, так как команда часто пропускает на быстрых контратаках соперников.
Личные встречи
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01.06.2024 – «Динамо Вологда» 1:4 «Чертаново»
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08.10.2022 – «Динамо Вологда» 0:3 «Чертаново»
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10.08.2022 – «Чертаново» 2:2 «Динамо Вологда»
«Чертаново» имеет преимущество в последних личных встречах, особенно в атакующих действиях, что может повлиять на исход предстоящего матча.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Чертаново»: 2.00
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Ничья: 3.20
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Победа «Динамо Вологда»: 3.50
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.85). Оба клуба демонстрируют нестабильную оборону и способны забивать, что увеличивает шансы на результативный матч.
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Умеренная ставка: Обе забьют (1.75). Ожидается, что обе команды смогут найти путь к воротам друг друга, учитывая их текущие проблемы в обороне.
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Более рискованная ставка: Победа «Чертаново» (2.00). Учитывая историю личных встреч и текущую форму соперника, у хозяев есть хорошие шансы на победу.
Рекомендация: Победа «Чертаново» за коэффициент 2.00.