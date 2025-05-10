11 мая в рамках 7-го тура Второй лиги Б Динамо Вологда примет на своeм поле команду Чертаново. Обе команды демонстрируют интересный атакующий стиль, однако хозяева подходят к матчу в более стабильной форме. Динамо уверенно занимает верхние строчки таблицы, в то время как Чертаново постарается реабилитироваться после обидного поражения в прошлом туре.
«Динамо Вологда»
Динамо Вологда после 6 туров набрало 14 очков и занимает 2-е место. Команда не проигрывает в 8 последних матчах и показывает сильную игру как в атаке, так и в защите. За последние 5 матчей забито 11 голов (в среднем 2.20 гола за игру), пропущено всего 2 мяча (0.40 гола за игру). Особенно стоит отметить домашнюю серию побед, где клуб демонстрирует уверенность и высокую реализацию моментов. Ключевыми факторами успеха остаются дисциплинированная оборона и быстрая игра в атаке.
«Чертаново»
Чертаново занимает 5-е место с 10 очками после 5 туров. Команда не отличается стабильностью: пропускает в 4 последних матчах подряд, но при этом показывает хорошую результативность – 9 забитых голов за 5 игр (средняя результативность 1.80 гола за матч). Основная проблема – игра в защите: в среднем 1.00 пропущенный гол за игру. Тем не менее, Чертаново традиционно опасен впереди и почти всегда находит возможность поразить ворота соперника, забив в 12 из 14 последних встреч.
Факты о командах:
«Динамо Вологда»
- Не проигрывает в 8 последних матчах.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола.
- В последних 5 матчах пропускает в среднем 0.40 гола.
- Забивает в 7 из 9 последних матчей.
«Чертаново»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.
- В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.00 гола.
- Пропускает в 4 последних матчах подряд.
- Забивает в 12 из 14 последних матчей.
Прогноз на матч «Динамо Вологда» – «Чертаново»
Обе команды демонстрируют результативную игру в последних турах. Динамо выглядит фаворитом матча благодаря стабильной защите и мощной атаке, но Чертаново может создать проблемы благодаря активной игре впереди. Ожидаем напряжeнный матч с минимальным преимуществом хозяев, которые сейчас выглядят более собранными и уверенными на своeм поле.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Динамо Вологда».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Динамо Вологда» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Динамо Вологда» больше 1.5 – коэффициент 1.95