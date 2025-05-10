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Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Чертаново»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 11:11
Динамо Вг - Чертаново
11 мая 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
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6.5
Точный счет 2:1 в пользу «Динамо Вологда»
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11 мая в рамках 7-го тура Второй лиги Б Динамо Вологда примет на своeм поле команду Чертаново. Обе команды демонстрируют интересный атакующий стиль, однако хозяева подходят к матчу в более стабильной форме. Динамо уверенно занимает верхние строчки таблицы, в то время как Чертаново постарается реабилитироваться после обидного поражения в прошлом туре.

«Динамо Вологда»

Динамо Вологда после 6 туров набрало 14 очков и занимает 2-е место. Команда не проигрывает в 8 последних матчах и показывает сильную игру как в атаке, так и в защите. За последние 5 матчей забито 11 голов (в среднем 2.20 гола за игру), пропущено всего 2 мяча (0.40 гола за игру). Особенно стоит отметить домашнюю серию побед, где клуб демонстрирует уверенность и высокую реализацию моментов. Ключевыми факторами успеха остаются дисциплинированная оборона и быстрая игра в атаке.

«Чертаново»

Чертаново занимает 5-е место с 10 очками после 5 туров. Команда не отличается стабильностью: пропускает в 4 последних матчах подряд, но при этом показывает хорошую результативность – 9 забитых голов за 5 игр (средняя результативность 1.80 гола за матч). Основная проблема – игра в защите: в среднем 1.00 пропущенный гол за игру. Тем не менее, Чертаново традиционно опасен впереди и почти всегда находит возможность поразить ворота соперника, забив в 12 из 14 последних встреч.

Факты о командах:

«Динамо Вологда»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 0.40 гола.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.

«Чертаново»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.00 гола.
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей.

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
9
Забитых мячей
9
1.8
В среднем за матч
1.8
5:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
5 : 0
11.05.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Чертаново
0 : 1
15.09.2024
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
1 : 4
01.06.2024
Чертаново
Россия. Вторая лига. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
0 : 3
08.10.2022
Чертаново
Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур
Чертаново
2 : 2
10.08.2022
Динамо Вг

Прогноз на матч «Динамо Вологда» – «Чертаново»

Обе команды демонстрируют результативную игру в последних турах. Динамо выглядит фаворитом матча благодаря стабильной защите и мощной атаке, но Чертаново может создать проблемы благодаря активной игре впереди. Ожидаем напряжeнный матч с минимальным преимуществом хозяев, которые сейчас выглядят более собранными и уверенными на своeм поле.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Динамо Вологда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Динамо Вологда» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Вологда» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.5
Точный счет 2:1 в пользу «Динамо Вологда»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Чертаново Динамо Вг
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