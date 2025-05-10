11 мая в рамках 7-го тура Второй лиги Б Динамо Вологда примет на своeм поле команду Чертаново. Обе команды демонстрируют интересный атакующий стиль, однако хозяева подходят к матчу в более стабильной форме. Динамо уверенно занимает верхние строчки таблицы, в то время как Чертаново постарается реабилитироваться после обидного поражения в прошлом туре.

«Динамо Вологда»

Динамо Вологда после 6 туров набрало 14 очков и занимает 2-е место. Команда не проигрывает в 8 последних матчах и показывает сильную игру как в атаке, так и в защите. За последние 5 матчей забито 11 голов (в среднем 2.20 гола за игру), пропущено всего 2 мяча (0.40 гола за игру). Особенно стоит отметить домашнюю серию побед, где клуб демонстрирует уверенность и высокую реализацию моментов. Ключевыми факторами успеха остаются дисциплинированная оборона и быстрая игра в атаке.

«Чертаново»

Чертаново занимает 5-е место с 10 очками после 5 туров. Команда не отличается стабильностью: пропускает в 4 последних матчах подряд, но при этом показывает хорошую результативность – 9 забитых голов за 5 игр (средняя результативность 1.80 гола за матч). Основная проблема – игра в защите: в среднем 1.00 пропущенный гол за игру. Тем не менее, Чертаново традиционно опасен впереди и почти всегда находит возможность поразить ворота соперника, забив в 12 из 14 последних встреч.

Факты о командах:

«Динамо Вологда»

Не проигрывает в 8 последних матчах.

В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 0.40 гола.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

«Чертаново»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.00 гола.

Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Забивает в 12 из 14 последних матчей.

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 9 Забитых мячей 9 1.8 В среднем за матч 1.8 5:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Динамо Вг 5 : 0 Чертаново Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур Чертаново 0 : 1 Динамо Вг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур Динамо Вг 1 : 4 Чертаново Россия. Вторая лига. Группа 2, 15 тур Динамо Вг 0 : 3 Чертаново Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур Чертаново 2 : 2 Динамо Вг

Прогноз на матч «Динамо Вологда» – «Чертаново»

Обе команды демонстрируют результативную игру в последних турах. Динамо выглядит фаворитом матча благодаря стабильной защите и мощной атаке, но Чертаново может создать проблемы благодаря активной игре впереди. Ожидаем напряжeнный матч с минимальным преимуществом хозяев, которые сейчас выглядят более собранными и уверенными на своeм поле.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Динамо Вологда».

Рекомендованные ставки: