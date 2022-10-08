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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Чертаново
Динамо Вг - Чертаново: обзор матча 08 октября 2022
Динамо Вг
08.10.2022, суббота, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 15 тур
0 : 3
Завершен
Чертаново
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Статистика матча Динамо Вг - Чертаново
2
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0
0
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0
2
Матчи команд
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2 : 1
11.10.2026
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Динамо Вг
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05.11.2026
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0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
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