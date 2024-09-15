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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Динамо Вг
Чертаново - Динамо Вг: обзор матча 15 сентября 2024
Чертаново
15.09.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Вг
53'
А. Бетюжнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Динамо Вг
86'
Замена
К. Корепов
️️️️
С. Сарсенов
86'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
А. Бетюжнов
86'
Замена
И. Родионов
️️️️
Н. Киреев
Замена
В. Агафонцев
️️️️
В. Семенов
86'
Желтая карточка
А. Селюков
85'
75'
Желтая карточка
С. Сарсенов
Замена
А. Французов
️️️️
Т. Комиссаров
66'
60'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
Д. Югалдин
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Бетюжнов
Пас отдал
Н. Киреев
45'
+2
Желтая карточка
Н. Киреев
37'
Замена
В. Лазарев
️️️️
А. Масалов
Желтая карточка
Б. Гатин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
72
Тимофей Комиссаров
АП
8
Артем Селюков
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Динамо Вг
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
26
Владислав Корбут
ЛВ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Георгий Кетов
ЦП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Динамо Вг
51
Глеб Гусев
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
20
Максим Мешалкин
ЦП
41
Игорь Родионов
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
3-2-3-2
13
Жужнев
2
Поляков
4
Молодняков
23
Кондрашов
79
Семенов
5
Гатин
29
Бабешко
8
Селюков
69
Якименко
29
Урванцев
72
Комиссаров
4-2-1-1-2
97
Цуцулаев
12
Долгов
44
Баширов
18
Криворучко
15
Масалов
2
Петролай
6
Олийнык
50
Югалдин
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
22
Киреев
72
Комиссаров
89
Французов
89
Французов
72
Комиссаров
79
Семенов
15
Агафонцев
15
Агафонцев
79
Семенов
11
Сарсенов
9
Корепов
9
Корепов
11
Сарсенов
22
Киреев
41
Родионов
41
Родионов
22
Киреев
50
Югалдин
20
Мешалкин
20
Мешалкин
50
Югалдин
27
Бетюжнов
70
Дмитрук
70
Дмитрук
27
Бетюжнов
15
Масалов
69
Лазарев
69
Лазарев
15
Масалов
Остались в запасе
Чертаново
Динамо Вг
18
Даниил Корунов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Георгий Кетов
ЦП
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
17
Егор Лошков
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
11
Семен Финашин
ЛВ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
51
Глеб Гусев
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
18
Даниил Корунов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Георгий Кетов
ЦП
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
11
Семен Финашин
ЛВ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
51
Глеб Гусев
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Чертаново - Динамо Вг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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