Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
7
8
10
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
14
2
5
36
17
19
44
21
12
6
3
34
18
16
42
21
12
6
3
33
12
21
42
22
12
6
4
41
19
22
42
21
12
4
5
42
25
17
40
20
8
5
7
22
24
-2
29
21
8
4
9
24
30
-6
28
22
8
3
11
32
36
-4
27
21
8
3
10
24
34
-10
27
20
4
9
7
26
30
-4
21
20
5
5
10
25
27
-2
20
21
5
5
11
20
30
-10
20
22
5
4
13
25
43
-18
19
21
3
6
12
19
44
-25
15
14
3
2
9
11
25
-14
11
Команда
2
6
7
10
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
20
9
11
23
10
7
2
1
25
8
17
23
11
6
3
2
15
7
8
21
10
6
2
2
21
12
9
20
11
6
2
3
20
10
10
20
11
6
1
4
19
14
5
19
11
5
2
4
17
16
1
17
11
5
1
5
14
15
-1
16
9
4
2
3
12
10
2
14
11
4
1
6
10
16
-6
13
10
3
3
4
17
14
3
12
10
2
5
3
14
13
1
11
10
2
4
4
11
15
-4
10
12
2
4
6
10
15
-5
10
7
2
1
4
5
10
-5
7
Команда
3
6
9
10
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
6
4
1
21
9
12
22
10
6
3
1
18
5
13
21
11
7
0
4
11
9
2
21
11
6
2
3
21
13
8
20
11
5
4
2
14
9
5
19
10
4
3
3
14
14
0
15
11
4
3
4
10
14
-4
15
10
3
2
5
10
19
-9
11
10
2
4
4
12
17
-5
10
9
3
1
5
10
15
-5
10
10
2
2
6
8
13
-5
8
11
2
2
7
13
22
-9
8
11
1
2
8
8
29
-21
5
7
1
1
5
6
15
-9
4
11
0
2
9
8
27
-19
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире