Пиняев с девушкой посетил матч Второй лиги

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев накануне провел время на футболе.

Игрок посетил матч группы 2 Второй лиги между «Родиной-М» и родным «Чертаново» (3:3). Сергей пришел со своей девушкой Наталией.

19-летний футболист стоит 8 миллионов евро.

В первых 2 турах РПЛ у Пиняева гол, ассист.

«Чертаново» идет в группе на 4-м месте из 16 команд.

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