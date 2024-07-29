Пиняев с девушкой посетил матч Второй лиги

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев накануне провел время на футболе.
Игрок посетил матч группы 2 Второй лиги между «Родиной-М» и родным «Чертаново» (3:3). Сергей пришел со своей девушкой Наталией.
- 19-летний футболист стоит 8 миллионов евро.
- В первых 2 турах РПЛ у Пиняева гол, ассист.
- «Чертаново» идет в группе на 4-м месте из 16 команд.
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Источник: сообщество академии «Родины» в VK