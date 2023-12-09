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    Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин связал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ со своими воспитанниками.

    «Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышли три чертановских воспитанника. Все те игроки, которые находятся в клубе, поэтому красно-белые и выиграли. Это немного сарказм, но в этом что-то есть.

    Когда к восьмой минуте команда совершает две такие ошибки, потом играть очень тяжело. Сегодня «Крылья Советов» играли неплохо, но ошибки в начале матча повлияли на исход встречи», – сказал Ларин.

    • Ларин имеет в виду Антона Зиньковского, Даниила Пруцева и Наиля Умярова.
    • «Спартак» ушел в отпуск до января.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12349

      ivany4 9 минут назад

      Особенно Умяров!))
      Как всегда, горчичник и привоз опасного момента у своих ворот.

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      Рейтинг: +1512

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Ларин,пример того, как правильно видеть таланты среди футболистов.в Чертаново, попадали обычные ребята, не имеющие связей в футболе.и у Ларина,тоже связей не было,так бы не сидел)

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