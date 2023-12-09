Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин связал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ со своими воспитанниками.

«Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышли три чертановских воспитанника. Все те игроки, которые находятся в клубе, поэтому красно-белые и выиграли. Это немного сарказм, но в этом что-то есть.

Когда к восьмой минуте команда совершает две такие ошибки, потом играть очень тяжело. Сегодня «Крылья Советов» играли неплохо, но ошибки в начале матча повлияли на исход встречи», – сказал Ларин.