Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Особенно Умяров!))
Как всегда, горчичник и привоз опасного момента у своих ворот.
Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин связал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ со своими воспитанниками.
«Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышли три чертановских воспитанника. Все те игроки, которые находятся в клубе, поэтому красно-белые и выиграли. Это немного сарказм, но в этом что-то есть.
Когда к восьмой минуте команда совершает две такие ошибки, потом играть очень тяжело. Сегодня «Крылья Советов» играли неплохо, но ошибки в начале матча повлияли на исход встречи», – сказал Ларин.
- Ларин имеет в виду Антона Зиньковского, Даниила Пруцева и Наиля Умярова.
- «Спартак» ушел в отпуск до января.
- Команда идет в РПЛ 5-й.