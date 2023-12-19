Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин раскрыл размер зарплат Игоря Осинькина и Наиля Умярова, когда они были в московском клубе.

Осинькин сейчас тренирует «Крылья Советов».

Умяров выступает за «Спартак».

«Условия были скромными, но у Игоря Витальевича была большая зарплата. По-моему, 300 тысяч. Большая ли это зарплата? Колоссальная.

У футболистов? Первый сезон у нас Умяров играл за 17,5 тысячи. В тот год, когда его «Спартак» купил, у него была такая зарплата.

Когда мы поднялись, у двух футболистов – Абаева и Сарвели – было много, а у других – 150, 100, 70, 50 тысяч», – сказал Ларин.

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