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    • Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»

    Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин раскрыл размер зарплат Игоря Осинькина и Наиля Умярова, когда они были в московском клубе.

    • Осинькин сейчас тренирует «Крылья Советов».
    • Умяров выступает за «Спартак».

    «Условия были скромными, но у Игоря Витальевича была большая зарплата. По-моему, 300 тысяч. Большая ли это зарплата? Колоссальная.

    У футболистов? Первый сезон у нас Умяров играл за 17,5 тысячи. В тот год, когда его «Спартак» купил, у него была такая зарплата.

    Когда мы поднялись, у двух футболистов – Абаева и Сарвели – было много, а у других – 150, 100, 70, 50 тысяч», – сказал Ларин.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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