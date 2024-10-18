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    • Ларин – о недопуске «Чертаново» в РПЛ в 2020 году: «Я чуть не вздернулся»

    Ларин – о недопуске «Чертаново» в РПЛ в 2020 году: «Я чуть не вздернулся»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поделился воспоминаниями о невыходе московской команды в РПЛ.

    • Клуб претендовал на повышение в классе, но сезон Первой лиги решили не доигрывать из-за пандемии коронавируса.

    – А вот вы говорите, вас не пустили в Премьер-лигу, а кто не пускал и как это?

    – Если брать всю мою историю, то, что со мной произошло, это вообще всe полная ерунда. По сравнению с тем, что в 2020 году, когда мы занимали третье место, когда началась пандемия, когда 11 туров оставалось до конца, остановили чемпионат и сказали: «Ребят, вот «Ротор» и «Химки» идут вверх, а вы извините, у вас с «Торпедо» стыковых матчей не будет». С «Химками» у нас поровну очков, а «Ротор» мы дома обыграли, там сыграли вничью, это к слову.

    У нас в шоке были все футболисты, все вообще сотрудники школы и так далее. Меня пригласили на какое-то совещание в ФНЛ, я пришeл на это совещание по скайпу или по чему-то.

    Начинается голосование, играть или не играть. «Ротор» с «Химками», зная, что они выходят, голосуют, всe, не играть. Все команды, которые пять вылетают, [говорят] значит, останавливаем, потому что мы тогда не вылетаем. А им обещали, что они не вылетают. Всем середнякам до лампочки.

    И только «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик», который был пятым и имел ещe какие-то шансы в стыки залететь, только три команды проголосовали за то, чтобы играть.

    И я не понимаю до сих пор, каким образом люди, работающие в сфере футбола, могут голосовать за то, чтобы остановить чемпионат. Блин, и для чего мы тогда работаем?

    Ну да, там без зрителей, но мы же играем в футбол, как можно останавливать? Тем более есть пример, что Премьер-лига играет.

    В одну программу приходил Игорь Ефремов, тогда руководитель ФНЛ, и сказал: да подумаешь, «Чертаново» не вышло в Премьер-лигу, да им бы до лампочки было. Да какой до лампочки? Я там чуть не вздeрнулся. Мы получили лицензию на Премьер-лигу. Мы договорились с «Лужниками».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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