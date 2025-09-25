Роналдиньо посетил Чертаново

Обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо стал амбассадором российской букмекерской компании.
Для презентации бразильца был снят специальный ролик. Его съемки проходили в спальном районе Москвы Чертаново.
«Команда подстраивалась под рабочий график Роналдиньо, а съемки проходили на нескольких локациях. Одной из них стали декорации квартиры в стилистике нулевых, для постройки которой съемочная команда нашла аутентичный реквизит.
К атмосфере квартиры Роналдиньо отнесся с теплотой, оценив уют и душевность обстановки», – рассказали в пресс-службе букмекера.
- Роналдиньо – экс-игрок «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии.
- В 2002 году он выиграл ЧМ, в 2005-м – «Золотой мяч».
- Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.
Источник: Metaratings