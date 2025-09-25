Роналдиньо посетил Чертаново

Обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо стал амбассадором российской букмекерской компании.

Для презентации бразильца был снят специальный ролик. Его съемки проходили в спальном районе Москвы Чертаново.

«Команда подстраивалась под рабочий график Роналдиньо, а съемки проходили на нескольких локациях. Одной из них стали декорации квартиры в стилистике нулевых, для постройки которой съемочная команда нашла аутентичный реквизит.

К атмосфере квартиры Роналдиньо отнесся с теплотой, оценив уют и душевность обстановки», – рассказали в пресс-службе букмекера.