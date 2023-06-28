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    Трошечкин перешел из «Ахмата» в «Пари НН»

    «Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина.

    27-летний россиянин подписал с командой из Нижнего Новгорода контракт на три года. Он будет выступать под 10-м номером.

    «По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера. Это, безусловно, сыграло решающую роль. Рад, что контракт подписан, и все сложилось наилучшим образом. В нижегородской команде царит дружелюбная атмосфера, это здорово. Со многими ребятами я играл раньше. Коллектив молодой, влился в него без проблем.

    В Нижний в последнее время я приезжал играть в составе «Ахмата». Даже гол забил здесь в мае 2022 года. Но с городом еще предстоит познакомиться. С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроены на плодотворное сотрудничество», – сказал Трошечкин.

    Александр Трошечкин – в «Пари Нижний Новгород»

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    28.06.2023 10:51
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    Комментарии (2)
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    derrik2000
    1687947419
    Сергей собирает боевой костяк команды из "Химок", который вместе желающей ИГРАТЬ молодёжью НН просто таки обязан навести шороху в РПЛ. Рад, что руководство Пари НН слегка пересмотрело свои планы на развитие команды и приняло концепцию Юрана.
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