Трошечкин перешел из «Ахмата» в «Пари НН»

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина.

27-летний россиянин подписал с командой из Нижнего Новгорода контракт на три года. Он будет выступать под 10-м номером.

«По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера. Это, безусловно, сыграло решающую роль. Рад, что контракт подписан, и все сложилось наилучшим образом. В нижегородской команде царит дружелюбная атмосфера, это здорово. Со многими ребятами я играл раньше. Коллектив молодой, влился в него без проблем.

В Нижний в последнее время я приезжал играть в составе «Ахмата». Даже гол забил здесь в мае 2022 года. Но с городом еще предстоит познакомиться. С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроены на плодотворное сотрудничество», – сказал Трошечкин.