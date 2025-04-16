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  • Полузащитник «Пари НН» – о тратах на продукты: «Зачем себя ограничивать, если я достаточно зарабатываю?»

Полузащитник «Пари НН» – о тратах на продукты: «Зачем себя ограничивать, если я достаточно зарабатываю?»

Сегодня, 17:14
3

Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин порассуждал о ценах на продукты в российских магазинах.

– Вы сказали, что один живете по средствам. Помидоры за тысячу рублей не покупаете?

– У меня есть жена, мама, теща – они знают, сколько что стоит. Я в это вообще не лезу. Наверное, это дорого, да.

Возможно, мы покупаем другие помидоры. Но если я хочу и со своей зарплатой могу себе позволить купить их, то почему мне не делать этого? Потому что дорого? Это же бред.

Я зарабатываю достаточно, чтобы нормально существовать, закрывать базовые потребности и платить кредит. Зачем себя в чем-то ограничивать?

У меня есть состоятельные друзья, с которыми я на эту тему спорю – они живут по-другому. Они живут скромно, сильно не тратятся, а сразу вкладывают деньги во что-то большое, например, в недвижимость.

У каждого свое мнение. Я не особо понимаю, зачем очень сильно экономить, если можно жить спокойно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Трошечкин Александр
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Комментарии (3)
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VPERDIV SPARTAK
1744814393
Вот молодец четко и ясно
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рылы
1744815723
ну так-то, по статистике, у нас в стране 1 человек тратит на еду 10-20 в месяц. абсолютное большинство. и только 1% населения тратит больше 50 тыщ. это, наверное, те, кто по азбукам вкуса шастает. с учётом того, что у него есть мать/тёща/жена, которые заведуют продуктами, вряд ли они попадают в этот 1%. с его зарплатой, какой бы она ни была - вряд ли на еду уходит много денег по его меркам. для примера, если зарплата 0,5 ляма € - это около 4 лямов рублей в месяц. 100-200 тыщ на еду в семье для него немного в таком случае.
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Spartak_forv@
1744816504
Томатные *****
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