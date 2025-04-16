Полузащитник «Пари НН» – о тратах на продукты: «Зачем себя ограничивать, если я достаточно зарабатываю?»

Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин порассуждал о ценах на продукты в российских магазинах.

– Вы сказали, что один живете по средствам. Помидоры за тысячу рублей не покупаете?

– У меня есть жена, мама, теща – они знают, сколько что стоит. Я в это вообще не лезу. Наверное, это дорого, да.

Возможно, мы покупаем другие помидоры. Но если я хочу и со своей зарплатой могу себе позволить купить их, то почему мне не делать этого? Потому что дорого? Это же бред.

Я зарабатываю достаточно, чтобы нормально существовать, закрывать базовые потребности и платить кредит. Зачем себя в чем-то ограничивать?

У меня есть состоятельные друзья, с которыми я на эту тему спорю – они живут по-другому. Они живут скромно, сильно не тратятся, а сразу вкладывают деньги во что-то большое, например, в недвижимость.

У каждого свое мнение. Я не особо понимаю, зачем очень сильно экономить, если можно жить спокойно.