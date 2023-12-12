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    • Трошечкин оценил промежуточное девятое место «Пари НН» в РПЛ

    Трошечкин оценил промежуточное девятое место «Пари НН» в РПЛ

    Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин подвел итоги первой части сезон для своей команды.

    «Мы довольны результатом, но считаю, что могли добиться большего. К сожалению, очень мало очков набрали на выезде, хотя там был непростой календарь – сыграли почти со всеми топ-клубами, уступив каждому из них, но при неплохой игре. Зато дома сумели набрать максимум. И в целом можно промежуточное девятое место назвать успехом, но после паузы хотим подняться еще выше. Считаю, что мы можем это сделать», – сказал Трошечкин.

    • «Пари НН» занимает девятое место в РПЛ с 24 очками после 18 туров.
    • Трошечкин в текущем сезоне провел в лиге 21 матч, в которых отметился 1 голевым пасом.

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    Источник: «Известия»

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