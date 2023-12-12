Трошечкин оценил промежуточное девятое место «Пари НН» в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин подвел итоги первой части сезон для своей команды.

«Мы довольны результатом, но считаю, что могли добиться большего. К сожалению, очень мало очков набрали на выезде, хотя там был непростой календарь – сыграли почти со всеми топ-клубами, уступив каждому из них, но при неплохой игре. Зато дома сумели набрать максимум. И в целом можно промежуточное девятое место назвать успехом, но после паузы хотим подняться еще выше. Считаю, что мы можем это сделать», – сказал Трошечкин.