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    Игрок «Ахмата» назвал российский футбол театром абсурда

    Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин выступил против Fan ID.

    – На стадионах все меньше зрителей, многие это связывают с Fan ID. Недавно пошли разговоры о том, чтобы вернуть пиво на стадионы. Как вы относитесь к этой идее? Может быть, это увеличит количество людей на стадионах?

    – Отвечу как непьющий человек – мне без разницы. Думаю, что футбол можно смотреть и без пива. В целом, любого пьяного человека можно вывести со стадиона. Но зрителей на стадионах должно быть больше. Когда на «Открытии Арене» в матче против «Спартака» людей слышно – это ненормально. Помню время, когда трибуны еще были полными, а сейчас наш футбол напоминает театр абсурда. Мы ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет.

    – Мотивация падает, когда ты выходишь играть, а вместо болельщиков отчетливо слышишь тренеров?

    – Не сказал бы, мотивация у профессионального спортсмена всегда должна быть. Но ярких эмоций стало меньше, это влияет на футболистов.

    – Когда вы играете в гостях не со «Спартаком», а к примеру, с «Химками», у которых меньше болельщиков, чем у красно-белых, не складывается ощущение товарищеского матча на сборах?

    – Наверное, да, складывается такое ощущение. Все это очень неприятно. Fan ID нужно отменять, но, боюсь, этого не случится.

    • Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к резкому снижению посещаемости.

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    Источник: Metaratings.ru

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    03.04.2023 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 3 апреля, 05:42

      Хватит уже воздух сотрясать, надоело.
      Царь сказал , закону быть.

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