Игрок «Ахмата» назвал российский футбол театром абсурда

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин выступил против Fan ID.

– На стадионах все меньше зрителей, многие это связывают с Fan ID. Недавно пошли разговоры о том, чтобы вернуть пиво на стадионы. Как вы относитесь к этой идее? Может быть, это увеличит количество людей на стадионах?

– Отвечу как непьющий человек – мне без разницы. Думаю, что футбол можно смотреть и без пива. В целом, любого пьяного человека можно вывести со стадиона. Но зрителей на стадионах должно быть больше. Когда на «Открытии Арене» в матче против «Спартака» людей слышно – это ненормально. Помню время, когда трибуны еще были полными, а сейчас наш футбол напоминает театр абсурда. Мы ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет.

– Мотивация падает, когда ты выходишь играть, а вместо болельщиков отчетливо слышишь тренеров?

– Не сказал бы, мотивация у профессионального спортсмена всегда должна быть. Но ярких эмоций стало меньше, это влияет на футболистов.

– Когда вы играете в гостях не со «Спартаком», а к примеру, с «Химками», у которых меньше болельщиков, чем у красно-белых, не складывается ощущение товарищеского матча на сборах?

– Наверное, да, складывается такое ощущение. Все это очень неприятно. Fan ID нужно отменять, но, боюсь, этого не случится.