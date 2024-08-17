Трошечкин ответил, работают ли клубы РПЛ с судьями

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин убежден, что клубы РПЛ не работают с судьями.

– Эпизод, за который в пользу «Пари НН» поставили пенальти в Махачкале, – это фол?

– По мне, нет. Но у нас в стране вообще пенальти ставят странно и непонятно. Сейчас мы от этого победили, но до этого и проигрывали – как попадет.

– Несколько сезонов назад был матч «Пари НН» с «Крыльями», который тоже закончился судейским скандалом. Ты допускаешь, что «Нижний» может «работать» с судьями?

– Если бы у нас были лишние деньги, чтобы работать с судьями (смеется). Сейчас лишнего наговорю, и потом буду, как Безруков…

Конечно, «Пари НН» не работает с судьями. А даже если бы что-то и было, вряд ли игроки об этом знали бы. Вообще, в нашем футболе этого не существует, особенно в РПЛ.

«Пари НН» идет в РПЛ 6-м.

Ближайший соперник – «Краснодар» (18 августа).

28-летний Трошечкин в РПЛ с 2014 года.

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