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    • Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» после ухода Юрана

    Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» после ухода Юрана

    Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, что изменил в команде главный тренер Саша Илич.

    • Серб в мае сменил Сергея Юрана.

    – Изменилась длительность тренировок. И стало больше игр в малых составах в рамках этих тренировок. Стало больше футбола.

    – Меньше физической подготовки и больше работы с мячом?

    – Ну, физики к концу сезона всегда меньше становится. Любой тренер ее постепенно убирает. И Юран не исключение. Но при Иличе, повторюсь, больше именно футбольных упражнений. В любом случае, сейчас дело уже не в этом. У нас осталось совсем немного времени до последнего матча. Будем готовиться и стараться победить.

    • «Пари НН» рискует напрямую вылететь из РПЛ.
    • В 30-м туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1716581429
    Место в таблице изменилось.
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