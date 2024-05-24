Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» после ухода Юрана

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, что изменил в команде главный тренер Саша Илич.

Серб в мае сменил Сергея Юрана.

– Изменилась длительность тренировок. И стало больше игр в малых составах в рамках этих тренировок. Стало больше футбола.

– Меньше физической подготовки и больше работы с мячом?

– Ну, физики к концу сезона всегда меньше становится. Любой тренер ее постепенно убирает. И Юран не исключение. Но при Иличе, повторюсь, больше именно футбольных упражнений. В любом случае, сейчас дело уже не в этом. У нас осталось совсем немного времени до последнего матча. Будем готовиться и стараться победить.