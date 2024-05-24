Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» после ухода Юрана

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, что изменил в команде главный тренер Саша Илич.
- Серб в мае сменил Сергея Юрана.
– Изменилась длительность тренировок. И стало больше игр в малых составах в рамках этих тренировок. Стало больше футбола.
– Меньше физической подготовки и больше работы с мячом?
– Ну, физики к концу сезона всегда меньше становится. Любой тренер ее постепенно убирает. И Юран не исключение. Но при Иличе, повторюсь, больше именно футбольных упражнений. В любом случае, сейчас дело уже не в этом. У нас осталось совсем немного времени до последнего матча. Будем готовиться и стараться победить.
- «Пари НН» рискует напрямую вылететь из РПЛ.
- В 30-м туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов».