Игрока «Пари НН» обманули на 133 тысяч рублей при покупке кроссовок

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин написал в полицию заявление о мошенничестве. По данным телеграм-канала «Мутко против», это произошло спустя полтора месяца после того, как игрока обманули при попытке купить кроссовки в соцсетях.
Обувь стоила 133 тысячи рублей, и футболист перевел продавцу полную сумму авансом. Кроссовок спортсмен так и не получил, а фейковый продавец на связь больше не выходил.
Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Трошечкин покупал не одни кроссовки, а шесть пар для себя и других ребят.
Магазин, в котором заказывал обувь игрок, занимается продажей бутс. Всего на страничке магазина три с половиной тысячи подписчиков.
- 27-летний Трошечкин перешeл в «Пари НН» летом 2023 года из «Ахмата».
- В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах и записал на свой счeт одну результативную передачу.
Источник: Телеграм-канал Мутко против