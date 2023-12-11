Игрока «Пари НН» обманули на 133 тысяч рублей при покупке кроссовок

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин написал в полицию заявление о мошенничестве. По данным телеграм-канала «Мутко против», это произошло спустя полтора месяца после того, как игрока обманули при попытке купить кроссовки в соцсетях.

Обувь стоила 133 тысячи рублей, и футболист перевел продавцу полную сумму авансом. Кроссовок спортсмен так и не получил, а фейковый продавец на связь больше не выходил.

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Трошечкин покупал не одни кроссовки, а шесть пар для себя и других ребят.

Магазин, в котором заказывал обувь игрок, занимается продажей бутс. Всего на страничке магазина три с половиной тысячи подписчиков.