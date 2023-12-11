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    • Игрока «Пари НН» обманули на 133 тысяч рублей при покупке кроссовок

    Игрока «Пари НН» обманули на 133 тысяч рублей при покупке кроссовок

    Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин написал в полицию заявление о мошенничестве. По данным телеграм-канала «Мутко против», это произошло спустя полтора месяца после того, как игрока обманули при попытке купить кроссовки в соцсетях.

    Обувь стоила 133 тысячи рублей, и футболист перевел продавцу полную сумму авансом. Кроссовок спортсмен так и не получил, а фейковый продавец на связь больше не выходил.

    Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Трошечкин покупал не одни кроссовки, а шесть пар для себя и других ребят.

    Магазин, в котором заказывал обувь игрок, занимается продажей бутс. Всего на страничке магазина три с половиной тысячи подписчиков.

    • 27-летний Трошечкин перешeл в «Пари НН» летом 2023 года из «Ахмата».
    • В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах и записал на свой счeт одну результативную передачу.

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    Источник: Телеграм-канал Мутко против

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