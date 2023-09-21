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    • Полузащитник «Пари НН» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»

    Полузащитник «Пари НН» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»

    Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин остался недоволен работой арбитров в кубковой игре со «Спартаком».

    • Матч обслуживал Евгений Буланов.
    • Нижегородцы были разгромлены со счетом 0:3.

    «Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов 3-4. Судейство в матче повлияло на результат.

    Три дня назад в игре «Ростова» и «Балтики» был идентичный эпизод, где был настолько явный фол в атаке, когда Голенков сбил соперника. После этого эпизода не вмешался даже арбитр ВАР.

    В нашем матче продолжилась атака, был еще рикошет, отскок и гол. Они отменяют забитый мяч просто потому, что хотели к чему-то придраться.

    Плюс была пара эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу. Но судьи трактовали все в пользу одной команды.

    Я хочу последовательности. Если я вижу эпизод в чемпионате России, когда мяч засчитывается в более явном эпизоде, то я не понимаю, как принимаются решения. Они могут найти миллион объяснений.

    Некоторые команды судят так, что в их пользу ошибаются, потом судей наказывают. В нашу же пользу не ошибались никогда. Это странная тенденция», – сказал Трошечкин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11836

      alp 17 минут назад

      судьи бояться плохо судить спартак, потому что иначе они снимутся с чемпионата.. вот и свистят в их пользу постоянно...

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      Рейтинг: +4071

      шахта Заполярная 22 минуты назад

      Кто следующий? Кто еще в НН не расстроился, что проиграл дублю Спартака с разгромным счетом. Надо было играть, а не валяться по полю держась за физиономию и выпрашивая желтую или красную карточку, весь матч занимались симуляцией.
      Это конечно заказ в сми, сейчас начнут с каждого утюга орать , что судьи помогают Спартаку. И кто заказчик, все, если не знают, то догадываются. Это почерк из "культурной" столицы. Любыми путями испортить атмосферу в клубе и вокруг. А ручные писаки и фарм клуб нн из кожи повылазиют, но хозяину угодят. Подленько как-то. Хотя для них от нормальное поведение.

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      Рейтинг: +3276

      alefreddy > шахта Заполярная 3 минуты назад

      дело рук немытых

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      Рейтинг: +624

      АлексМак 53 минуты назад

      так и есть

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      Рейтинг: +3276

      alefreddy 59 минут назад

      и эта команда Пари в ее пользу трактовали по симуляции можно только карточек наловить

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