Полузащитник «Пари НН» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин остался недоволен работой арбитров в кубковой игре со «Спартаком».

Матч обслуживал Евгений Буланов.

Нижегородцы были разгромлены со счетом 0:3.

«Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов 3-4. Судейство в матче повлияло на результат.

Три дня назад в игре «Ростова» и «Балтики» был идентичный эпизод, где был настолько явный фол в атаке, когда Голенков сбил соперника. После этого эпизода не вмешался даже арбитр ВАР.

В нашем матче продолжилась атака, был еще рикошет, отскок и гол. Они отменяют забитый мяч просто потому, что хотели к чему-то придраться.

Плюс была пара эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу. Но судьи трактовали все в пользу одной команды.

Я хочу последовательности. Если я вижу эпизод в чемпионате России, когда мяч засчитывается в более явном эпизоде, то я не понимаю, как принимаются решения. Они могут найти миллион объяснений.

Некоторые команды судят так, что в их пользу ошибаются, потом судей наказывают. В нашу же пользу не ошибались никогда. Это странная тенденция», – сказал Трошечкин.