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  • Полузащитник «Пари НН» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»

Полузащитник «Пари НН» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»

21 сентября 2023, 13:30
11

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин остался недоволен работой арбитров в кубковой игре со «Спартаком».

  • Матч обслуживал Евгений Буланов.
  • Нижегородцы были разгромлены со счетом 0:3.

«Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов 3-4. Судейство в матче повлияло на результат.

Три дня назад в игре «Ростова» и «Балтики» был идентичный эпизод, где был настолько явный фол в атаке, когда Голенков сбил соперника. После этого эпизода не вмешался даже арбитр ВАР.

В нашем матче продолжилась атака, был еще рикошет, отскок и гол. Они отменяют забитый мяч просто потому, что хотели к чему-то придраться.

Плюс была пара эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу. Но судьи трактовали все в пользу одной команды.

Я хочу последовательности. Если я вижу эпизод в чемпионате России, когда мяч засчитывается в более явном эпизоде, то я не понимаю, как принимаются решения. Они могут найти миллион объяснений.

Некоторые команды судят так, что в их пользу ошибаются, потом судей наказывают. В нашу же пользу не ошибались никогда. Это странная тенденция», – сказал Трошечкин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород Трошечкин Александр
Комментарии (11)
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alefreddy
1695293322
и эта команда Пари в ее пользу трактовали по симуляции можно только карточек наловить
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АлексМак
1695293696
так и есть
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шахта Заполярная
1695295545
Кто следующий? Кто еще в НН не расстроился, что проиграл дублю Спартака с разгромным счетом. Надо было играть, а не валяться по полю держась за физиономию и выпрашивая желтую или красную карточку, весь матч занимались симуляцией. Это конечно заказ в сми, сейчас начнут с каждого утюга орать , что судьи помогают Спартаку. И кто заказчик, все, если не знают, то догадываются. Это почерк из "культурной" столицы. Любыми путями испортить атмосферу в клубе и вокруг. А ручные писаки и фарм клуб нн из кожи повылазиют, но хозяину угодят. Подленько как-то. Хотя для них от нормальное поведение.
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alp
1695295853
судьи бояться плохо судить спартак, потому что иначе они снимутся с чемпионата.. вот и свистят в их пользу постоянно...
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NewLife
1695300202
Не травмируй свою психику переживаниями о судействе, бросай карьеру игрока, иди в судьи и покажи, как правильно судить, чтобы наказать ваших соперников.
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subbotaspartak
1695300675
Как всегда каждый смотрит со своей стороны...
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Alemann
1695301999
Трактовали все в сторону не команды, а свиного стада.
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NewLife
1695302899
«Трактовали все в пользу одной команды» И команда эта называется Газпром-РФС))))
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