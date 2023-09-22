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    • Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Это измеряется не криками»

    Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Это измеряется не криками»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о популярности «Спартака».

    – Согласны, что сейчас «Спартак» – главная команда РПЛ по популярности?

    – Я бы так не сказал. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами.

    Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен.

    А так, рейтинги – не моя задача, этим занимаются социологи.

    • Во вторник «Спартак» разгромил «Пари НН» в Нижнем Новгороде со счетом 3:0.
    • В РПЛ москвичи идут на 6-м месте после 8 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24468

      Persona_non_Grata 29 минут назад

      Смешной ты - да на ВАШЕМ стадионе в прошедшем матче болельщиков Спартака было столько же, если не больше чем ваших !!! ... Ну и какой у вас там социум ???))) И если рейтинги - это не твоё ( сам признал ), то зачем вообще даешь оценку ???...

      1
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      Рейтинг: +19796

      NewLife 1 час назад

      "для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен."
      Лучше не скажешь - для сотен тысяч нормальных любителей футбола популярен один клуб с длительной славной историей, восходящей к появлению футбола в СССР, а другой социум предпочитает помойку и растрату народных денег.

      2
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      Рейтинг: +626

      АлексМак 1 час назад

      правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +4377

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Срамтак чисто антинародный мазутный проект. Гыгыгы

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