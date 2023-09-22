Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Это измеряется не криками»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о популярности «Спартака».

– Согласны, что сейчас «Спартак» – главная команда РПЛ по популярности?

– Я бы так не сказал. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами.

Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен.

А так, рейтинги – не моя задача, этим занимаются социологи.