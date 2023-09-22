Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Это измеряется не криками»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о популярности «Спартака».
– Согласны, что сейчас «Спартак» – главная команда РПЛ по популярности?
– Я бы так не сказал. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами.
Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен.
А так, рейтинги – не моя задача, этим занимаются социологи.
- Во вторник «Спартак» разгромил «Пари НН» в Нижнем Новгороде со счетом 3:0.
- В РПЛ москвичи идут на 6-м месте после 8 туров.
Источник: «РБ Спорт»