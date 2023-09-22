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  • Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Это измеряется не криками»

Гендиректор «Пари НН» не считает «Спартак» самой популярной командой РПЛ: «Это измеряется не криками»

22 сентября 2023, 17:00
10

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о популярности «Спартака».

– Согласны, что сейчас «Спартак» – главная команда РПЛ по популярности?

– Я бы так не сказал. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами.

Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен.

А так, рейтинги – не моя задача, этим занимаются социологи.

  • Во вторник «Спартак» разгромил «Пари НН» в Нижнем Новгороде со счетом 3:0.
  • В РПЛ москвичи идут на 6-м месте после 8 туров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород
Комментарии (10)
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АлексМак
1695393316
правильно сказал
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NewLife
1695394469
"для одного социума какой-то клуб популярен, для другого – не популярен." Лучше не скажешь - для сотен тысяч нормальных любителей футбола популярен один клуб с длительной славной историей, восходящей к появлению футбола в СССР, а другой социум предпочитает помойку и растрату народных денег.
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Persona_non_Grata
1695396587
Смешной ты - да на ВАШЕМ стадионе в прошедшем матче болельщиков Спартака было столько же, если не больше чем ваших !!! ... Ну и какой у вас там социум ???))) И если рейтинги - это не твоё ( сам признал ), то зачем вообще даешь оценку ???...
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FCSpartakM
1695400476
сам себе противоречит, мелик одним словом
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timon2401
1695401293
странное определение популярности клуба)) всегда думал что популярность определяется количеством болельщиков..что и доказывает игры с тем же пари и рубином
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шахта Заполярная
1695403635
Десятки миллионам болельщиков Спартака как то накласть, на то, что считает директор фарм клуба зенита.
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ArReal
1695915439
Я бы так не сказал , А ЧТОБЫ ТЫ СКАЗАЛ? кто популярнее....у меня из знакомых 4 человека из 5 болеют за Спартак...по факту самый популярный футбольный клуб
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