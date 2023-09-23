Червиченко объяснил победу «Спартака» над «Пари НН» «слепотой» судьи

А что кто-то сомневался ??? На бомбардире ДВА резиновых изделия - Червиченко - изделие №1, а второе резиновое изделие периодически тут пишет комменты, если оно прочтет мой, то сразу поймет, что это я о нем )))
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил кубковую победу москвичей над «Пари НН» (3:0).
«Успех «Спартака» в Нижнем – огромная заслуга полевого арбитра. Он просто ослеп. С таким же диагнозом был судья VAR. Четыре или пять эпизодов явно свистнули в пользу москвичей», – считает Червиченко.