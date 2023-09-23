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    • Червиченко объяснил победу «Спартака» над «Пари НН» «слепотой» судьи

    Червиченко объяснил победу «Спартака» над «Пари НН» «слепотой» судьи

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил кубковую победу москвичей над «Пари НН» (3:0).

    «Успех «Спартака» в Нижнем – огромная заслуга полевого арбитра. Он просто ослеп. С таким же диагнозом был судья VAR. Четыре или пять эпизодов явно свистнули в пользу москвичей», – считает Червиченко.

    • «Спартак» досрочно вышел из группы в плей-офф Пути РПЛ.
    • В 19:00 мск «Спартак» начнет матч 9-го тура РПЛ против «Динамо».
    • Москвичи идут в РПЛ 6-ми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24485

      Persona_non_Grata 10 минут назад

      А что кто-то сомневался ??? На бомбардире ДВА резиновых изделия - Червиченко - изделие №1, а второе резиновое изделие периодически тут пишет комменты, если оно прочтет мой, то сразу поймет, что это я о нем )))

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