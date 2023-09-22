«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам кубкового матча со «Спартаком»

В «Пари НН» остались недовольны судейством в игре 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Спартака».

Нижегородский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем эпизодам:

«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота «Спартака», и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.