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  • «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам кубкового матча со «Спартаком»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам кубкового матча со «Спартаком»

22 сентября 2023, 15:27
14

В «Пари НН» остались недовольны судейством в игре 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Спартака».

Нижегородский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем эпизодам:

«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота «Спартака», и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

  • Матч обслуживал Евгений Буланов.
  • Нижегородцы были разгромлены со счетом 0:3.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород Буланов Евгений
Комментарии (14)
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Persona_non_Grata
1695387365
Лично меня очень интересует эпизод на 10 -й минуте. Ведь думаю у ЭСК будет возможность посмотреть момент с нескольких ракурсов...
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Skull_Boy
1695388657
Да кому вы нужно хлам и держат вас в лиге чисто для копилки очков с вашими долгами
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alefreddy
1695479544
Александрову за симуляции надо карточки давать 5 раз за лицо держался и ведь не погиб однако
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