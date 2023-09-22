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    • «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам кубкового матча со «Спартаком»

    «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам кубкового матча со «Спартаком»

    В «Пари НН» остались недовольны судейством в игре 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Спартака».

    Нижегородский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем эпизодам:

    «Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота «Спартака», и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

    • Матч обслуживал Евгений Буланов.
    • Нижегородцы были разгромлены со счетом 0:3.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14955

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Да кому вы нужно хлам и держат вас в лиге чисто для копилки очков с вашими долгами

      1
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      Рейтинг: +24466

      Persona_non_Grata 44 минуты назад

      Лично меня очень интересует эпизод на 10 -й минуте. Ведь думаю у ЭСК будет возможность посмотреть момент с нескольких ракурсов...

      0
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      Рейтинг: +7684

      Semenycch 51 минуту назад

      Представляете картина Репина, члены ЭСК РФС, прикормленные из корыта в свинарнике, отменяют победу Спартака и присуждают техническую победу Нижнему Новгороду?

      1
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      Рейтинг: +24466

      Persona_non_Grata > Semenycch 48 минут назад

      Дурень, такое просто не реально и не по причине которую ты тут высосал не знаю из чего, а по отсутствию причины КАК ТАКОВОЙ !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4092

      шахта Заполярная > Semenycch 14 минут назад

      Тебе голова нужна только для того, что бы в нее есть

      0
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      Рейтинг: +1827

      Спартач80 > Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Оно просто сосёт, ему пох из чего.

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