Трошечкин рассказал, как игроки «Ахмата» отреагировали на отставку Талалаева

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин прокомментировал отставку Андрея Талалаева из грозненского клуба.

«Комментировать уход Талалаева не буду. То, что было в раздевалке, остается в раздевалке. Сама отставка стала удивлением, но это решение руководства. Мы еще потом виделись с Талалаевым в отеле.

Думаю, что в решении об увольнении не надо искать ничего нефутбольного. Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход – это непросто, я расстроился. Не знаю, кто придет на смену ему», – сказал Трошечкин.