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    Трошечкин рассказал, как игроки «Ахмата» отреагировали на отставку Талалаева

    Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин прокомментировал отставку Андрея Талалаева из грозненского клуба.

    «Комментировать уход Талалаева не буду. То, что было в раздевалке, остается в раздевалке. Сама отставка стала удивлением, но это решение руководства. Мы еще потом виделись с Талалаевым в отеле.

    Думаю, что в решении об увольнении не надо искать ничего нефутбольного. Меня Талалаев звал в команду, для меня его уход – это непросто, я расстроился. Не знаю, кто придет на смену ему», – сказал Трошечкин.

    • Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 года.
    • После 9 туров команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • В первом матче после его ухода команда проиграла «Динамо» в Кубке – 1:2.

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    Источник: «Р-Спорт»

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