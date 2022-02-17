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    «Ахмат» купил у «Химок» Трошечкина за 300 тысяч

    «Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Химок» Александра Трошечкина.

    По данным Transfermarkt, грозненский клуб заплатил за новичка 300 тысяч евро.

    Стороны заключили контракт до июня 2024 года.

    • 25-летний Трошечкин выступал за «Химки» с лета 2019 года.
    • Он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 74 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

    Контракт Трошечкина с «Ахматом» будет рассчитан до 2024 года («Чемпионат»)

    Трошечкин перейдет из «Химок» в «Ахмат» («Чемпионат»)

    «Ахмат» хочет подписать защитника. Клубу интересны Алип, Гапонов и Сорокин

    Источник: сайт «Ахмата»

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    17.02.2022 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1378

      Тазит 31 минуту назад

      В "Химках" скидки больше, чем на АлиЭкспресс.

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