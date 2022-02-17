«Ахмат» купил у «Химок» Трошечкина за 300 тысяч

В "Химках" скидки больше, чем на АлиЭкспресс.
«Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Химок» Александра Трошечкина.
По данным Transfermarkt, грозненский клуб заплатил за новичка 300 тысяч евро.
Стороны заключили контракт до июня 2024 года.
- 25-летний Трошечкин выступал за «Химки» с лета 2019 года.
- Он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 74 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
Контракт Трошечкина с «Ахматом» будет рассчитан до 2024 года («Чемпионат»)
Трошечкин перейдет из «Химок» в «Ахмат» («Чемпионат»)
«Ахмат» хочет подписать защитника. Клубу интересны Алип, Гапонов и Сорокин