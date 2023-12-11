Гендиректор «Пари НН» прокомментировал ситуацию с обманом Трошечкина мошенниками

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что полузащитник Александр Трошечкин стал жертвой мошенников в интернете при покупке кроссовок.

«Некрасивое дело. В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра.

Во-первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт, и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.

Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста – это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.

В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя», – написал Мелик-Гусейнов.