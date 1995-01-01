Трошечкин перейдет из «Химок» в «Ахмат» («Чемпионат»)

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин продолжит карьеру в «Ахмате».

Клубы уже согласовали трансфер 25-летнего россиянина.

В ближайшее время игрок подпишет контракт с грозненским клубом, после чего о переходе будет объявлено официально.

Трошечкин работал с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым, который приглашал его в «Химки» в 2019 году.

Рыночная стоимость футболиста – 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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