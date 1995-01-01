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    Трошечкин перейдет из «Химок» в «Ахмат» («Чемпионат»)

    Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин продолжит карьеру в «Ахмате».

    Клубы уже согласовали трансфер 25-летнего россиянина.

    В ближайшее время игрок подпишет контракт с грозненским клубом, после чего о переходе будет объявлено официально.

    • Трошечкин работал с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым, который приглашал его в «Химки» в 2019 году.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,2 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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    «Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)

    «Химки» на 15-й минуте матча с «Уралом» остались в меньшинстве

    «Химки» продлили контракты с шестью игроками

    Источник: «Чемпионат»

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