Трошечкин: «Не понимаю тех, кто боится в Чечне из отеля выйти»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал о жизни в Чечне.

– Ты покатался по России, из Москвы уезжал в Дагестан – но все же сам столичный, последние три года играл в этом регионе и, как я понимаю, ценил эту локацию, обустроил там квартиру. В Грозном тебе нормально?

– Я еще не играл ни в одном городе, где остался бы жить, кроме своего родного – для меня ни один город не сравнится с Москвой.

Но Чечня далеко не внизу списка мест, где я жил. Меня ничего здесь не напрягает. Самое важное – все прилично с футболом, так что нет мыслей о подводных течениях.

Есть рестораны, ходили в кино. Тренировки у нас в четыре-пять вечера, после можно съездить в приличную русскую баню.

Не понимаю людей, которые не выходят за пределы отеля, боятся. Блин, тебе с таким настроем везде будет некомфортно.

Чего не хватает? Что такого нельзя найти? Всегда можно наткнуться на негатив, если хочется, но я не заметил минусов, которые мешали бы мне, футболисту, жить.

У жены тоже нет вопросов. Кстати, она удивлялась чистоте асфальта: заметили, что его моют пеной каждый день.

– Поездил по Чечне?

– Ездили с семьей на озеро Казенойам. У мамы случился приступ паники: не ожидала такого длинного серпантина. Минут сорок-час по нему ехать. От мамы, видимо, передалось и мне: на открытой высоте мне некомфортно.

При этом безумно красиво, думаю, еще съездим. Точно сгоняем в Грузию, там у нас друзья – границы открыты.

– Талалаев рассуждал о проблемах, которые мешают приглашать или удерживать игроков в «Ахмате» – вплоть до собак, которых местные правила запрещают держать дома.

– Из-за этого мы не могли найти не то что квартиру, а людей, которые ее покажут. Одна женщина сказала: «Согласна, но вы должны гулять ночью или рано утром, когда никто-никто не видит».

Кошек в Чечне любят побольше, но в итоге нам удалось снять квартиру, где нам разрешили жить с собакой.

Кстати, Юра Журавлев тоже снял квартиру и будет жить там с собакой. Только переехав, мы узнали, что здесь это вообще не распространено. Но по итогу все оказалось не так плохо.