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    • Трошечкин из «Пари НН» раскрыл, как стал жертвой мошенников

    Трошечкин из «Пари НН» раскрыл, как стал жертвой мошенников

    Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, как мошенники обманули его на 133 тысячи рублей при покупке кроссовок.

    – История немного неправильно была подана, потому что фраза «футбольные кроссовки» неверная. Основной упор – я покупал бутсы, их было довольно сложно найти в России, поэтому приходится пользоваться услугами перекупщиков.

    Немного потерял бдительность, купил бутсы не у того человека, не с того аккаунта. Не одну пару, а шесть – для себя и ребят. К сожалению, практически сразу понял, что что‑то не то.

    Деньги потерял. Для меня это ощутимая сумма, я пошел в полицию. Надеюсь, они будут работать так же активно, как общаться с журналистами.

    Я не первый и не последний, кто попадается на крючок мошенников. Знаю, что есть другие игроки, которые покупали на этом аккаунте «бутсы».

    Надеюсь, что что‑то получится, но иллюзий не питаю. Совесть чиста, пошел писать заявление. Они никакие не золотые, как я читал в комментариях, обычные бутсы.

    – О том, что с этого аккаунта обманывали футболистов, узнали только сейчас?

    – Да. У меня это произошло в конце октября, аккаунт до сих пор работает. Я купил бутсы в другом месте. Покупать их можно через знакомых, из‑за границы, но надо ждать. Ждал практически два месяца, в начале декабря пришли.

    • 27-летний Трошечкин перешeл в «Пари НН» летом 2023 года из «Ахмата».
    • В этом сезоне хавбек провел за нижегородцев 21 матч и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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