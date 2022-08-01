«Напоминает Анри, очень одарен». Трошечкин – о воспитаннике «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отметил одноклубника Лечи Садулаева.
«Садулаев очень одарен. На сборах были индивидуальные тренировки по утрам – ходил, кто хотел, играли в «дыр-дыр».
Там я удивлялся, как Лечи обыгрывал за счет длины ног, как он техничен, как не отпускает далеко мяч на ведении. Напоминал Анри.
Без давления он просто возил – правда, в условиях игры пока не так стабилен», – сказал Трошечкин.
- 22-летний Садулаев – воспитанник «Ахмата».
- За основную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Источник: Sport24