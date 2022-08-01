Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Напоминает Анри, очень одарен». Трошечкин – о воспитаннике «Ахмата»

    Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отметил одноклубника Лечи Садулаева.

    «Садулаев очень одарен. На сборах были индивидуальные тренировки по утрам – ходил, кто хотел, играли в «дыр-дыр».

    Там я удивлялся, как Лечи обыгрывал за счет длины ног, как он техничен, как не отпускает далеко мяч на ведении. Напоминал Анри.

    Без давления он просто возил – правда, в условиях игры пока не так стабилен», – сказал Трошечкин.

    • 22-летний Садулаев – воспитанник «Ахмата».
    • За основную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

    Новости по теме
    Трошечкин: «Не понимаю тех, кто боится в Чечне из отеля выйти» 2
    ⚽ РПЛ. Третий тур завершен! «Факел» отнял очки у «Динамо», «Зенит» разгромил «Локо», ЦСКА не смог победить «Пари НН» и другие результаты 3
    Стала известна посещаемость матча «Сочи» – «Ахмат». Это вторая игра с Fan ID в РПЛ 11
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +116

      Теркчанин 17 минут назад

      Очень талантлив,но талант требует постоянной подпитки в виде тренировок,если будет трудиться,далеко пойдет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11