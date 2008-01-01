Контракт Трошечкина с «Ахматом» будет рассчитан до 2024 года («Чемпионат»)

Стал известен срок контракта полузащитника Александра Трошечкина с «Ахматом» после перехода из «Химок».

По информации «Чемпионата», соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2024 года.

Трансфер хавбека будет оформлен в ближайшие дни.

Трошечкин работал с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым, который приглашал его в «Химки» в 2019 году.

Рыночная стоимость футболиста – 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Трошечкин перейдет из «Химок» в «Ахмат» («Чемпионат»)

«Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)

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