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    Контракт Трошечкина с «Ахматом» будет рассчитан до 2024 года («Чемпионат»)

    Стал известен срок контракта полузащитника Александра Трошечкина с «Ахматом» после перехода из «Химок».

    По информации «Чемпионата», соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2024 года.

    Трансфер хавбека будет оформлен в ближайшие дни.

    • Трошечкин работал с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым, который приглашал его в «Химки» в 2019 году.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,2 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

    Трошечкин перейдет из «Химок» в «Ахмат» («Чемпионат»)

    «Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)

    «Химки» на 15-й минуте матча с «Уралом» остались в меньшинстве

    Источник: «Чемпионат»

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