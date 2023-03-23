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    Трошечкин рассказал, как Ротенберг «проставился» перед командой в честь рождения ребенка

    Бывший полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин вспомнил время игры за «Ростов» в 2014-2019 годах.

    – В серебряном сезоне «Ростова» ты провел на поле десять минут.

    – Мне медаль не дали. К тому моменту, когда проходило награждение, я уже ушел в аренду в «Факел». Клуб потом дозаказывал медали, чтобы хватило всем из персонала. Дополнительная партия пришла с ошибкой – написали «Росссия». Вот эти бракованные повесили в кабинете теории, я просил хотя бы такую медаль – мне не разрешили. Не знаю почему.

    Понятно, что это не достижение. Я больше был в команде, чем играл.

    – Десять минут ты провел, заменив Бориса Ротенберга.

    – Он, кстати, имел приличное влияние на коллектив. После сезона, когда второе место заняли, он уехал, потому что жена рожала. А нам полностью закрыл заведение и артистов пригласил. Когда просто собирались командой, тосты длинные кидал. Меня вытягивал посидеть, покушать – я молодой, принимал близко к сердцу, что не играю.

    • Трошечкин сейчас в «Ахмате».
    • «Ростов» брал серебро в 2016 году.
    • Ротенберг сейчас отвечает за молодежный футбол в «Локомотиве».

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    Источник: «Матч ТВ»

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