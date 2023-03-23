Трошечкин рассказал, как Ротенберг «проставился» перед командой в честь рождения ребенка

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин вспомнил время игры за «Ростов» в 2014-2019 годах.
– В серебряном сезоне «Ростова» ты провел на поле десять минут.
– Мне медаль не дали. К тому моменту, когда проходило награждение, я уже ушел в аренду в «Факел». Клуб потом дозаказывал медали, чтобы хватило всем из персонала. Дополнительная партия пришла с ошибкой – написали «Росссия». Вот эти бракованные повесили в кабинете теории, я просил хотя бы такую медаль – мне не разрешили. Не знаю почему.
Понятно, что это не достижение. Я больше был в команде, чем играл.
– Десять минут ты провел, заменив Бориса Ротенберга.
– Он, кстати, имел приличное влияние на коллектив. После сезона, когда второе место заняли, он уехал, потому что жена рожала. А нам полностью закрыл заведение и артистов пригласил. Когда просто собирались командой, тосты длинные кидал. Меня вытягивал посидеть, покушать – я молодой, принимал близко к сердцу, что не играю.
- Трошечкин сейчас в «Ахмате».
- «Ростов» брал серебро в 2016 году.
- Ротенберг сейчас отвечает за молодежный футбол в «Локомотиве».