Трошечкин рассказал, как Ротенберг «проставился» перед командой в честь рождения ребенка

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин вспомнил время игры за «Ростов» в 2014-2019 годах.

– В серебряном сезоне «Ростова» ты провел на поле десять минут.

– Мне медаль не дали. К тому моменту, когда проходило награждение, я уже ушел в аренду в «Факел». Клуб потом дозаказывал медали, чтобы хватило всем из персонала. Дополнительная партия пришла с ошибкой – написали «Росссия». Вот эти бракованные повесили в кабинете теории, я просил хотя бы такую медаль – мне не разрешили. Не знаю почему.

Понятно, что это не достижение. Я больше был в команде, чем играл.

– Десять минут ты провел, заменив Бориса Ротенберга.

– Он, кстати, имел приличное влияние на коллектив. После сезона, когда второе место заняли, он уехал, потому что жена рожала. А нам полностью закрыл заведение и артистов пригласил. Когда просто собирались командой, тосты длинные кидал. Меня вытягивал посидеть, покушать – я молодой, принимал близко к сердцу, что не играю.