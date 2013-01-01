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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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€ 9 млн
Ротор - результаты матчей
Волгоград
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Волгоград Арена
Сайт:
http://www.rotor-fc.com/
Тренер:
Дмитрий Парфенов
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Россия. PARI Первая лига. 2025/2026
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Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1994
Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
13.09 | 17:00
Ротор
4 : 0
Енисей
05.09 | 17:00
Шинник
2 : 2
Ротор
31.08 | 19:30
Спартак К
1 : 0
Ротор
24.08 | 18:30
Ротор
0 : 1
Нефтехимик
20.08 | 18:30
Арсенал
2 : 1
Ротор
14.08 | 19:30
Ротор
1 : 1
Урал
09.08 | 18:30
Ротор
4 : 1
Челябинск
03.08 | 19:30
Велес
2 : 1
Ротор
27.07 | 20:00
КАМАЗ
0 : 2
Ротор
20.07 | 19:30
Ротор
1 : 0
СКА-Хабаровск
12.07 | 16:30
Нижний Новгород
4 : 2
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