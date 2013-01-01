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    Ротор - результаты

    Город Волгоград
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт https://www.rotor-fc.com/
    Стадион Волгоград Арена
    Тренер Алексей Стукалов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Алания-2 1:3 Ротор
    17 тур
    		9 ноября, среда 19:00 Ротор 1:0 Кубань Холдинг
    16 тур
    		4 ноября, пятница 13:00 Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор
    15 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 0:1 Ротор
    14 тур
    		22 октября, суббота 16:00 Ротор 1:4 Спартак-Нальчик
    13 тур
    		14 октября, пятница 13:00 Ессентуки 0:5 Ротор
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Ротор 0:0 Чайка
    11 тур
    		1 октября, суббота 15:00 СКА 1:0 Ротор
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Ротор 3:1 Динамо
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:30 Черноморец 0:0 Ротор
    8 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Ротор 5:1 Легион
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:30 Дружба 3:3 Ротор
    6 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Ротор 0:1 Алания-2
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Кубань Холдинг 1:5 Ротор
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Ротор 2:1 Биолог-Новокубанск
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Ротор 2:1 Машук-КМВ
    2 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Спартак-Нальчик 0:2 Ротор
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Ротор 2:0 Форте
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